Magno Oliver - 30 de dezembro de 2024

(Foto: Captura de Tela/YouTube/ Malu Visita)

Quando se fala em carne, muitos acreditam que os cortes de primeira são os únicos que garantem qualidade esabor. Mas a verdade é que há cortes de segunda que surpreendem pela maciez, suculência e, claro, pelo preço acessível.

Um dos melhores exemplos é a fraldinha, um corte que tem ganhado destaque nos últimos anos, conquistando chefs renomados e apaixonados por churrasco.

Conheça a carne suculenta que nem parece que é de segunda (e dá um baile em várias de primeira)

A fraldinha é extraída da parte traseira do boi, mais precisamente na região do abdômen.

Por ser considerada uma carne “menos nobre”, muitas vezes é deixada de lado nas prateleiras, mas quem já experimentou sabe que ela pode ser uma verdadeira estrela na cozinha.

Com fibras longas e textura macia, a fraldinha é perfeita para diversas preparações e, quando bem temperada, é capaz de roubar a cena em qualquer refeição.

Por que a fraldinha é tão especial?

A principal característica da fraldinha é sua suculência. Mesmo sendo um corte mais magro, ela possui gordura suficiente para garantir sabor em cada mordida.

Outro ponto que chama atenção é a sua versatilidade: a fraldinha pode ser grelhada, assada, feita na panela ou até mesmo usada em recheios de sanduíches e tortas.

Além disso, ela tem um custo-benefício incrível, sendo bem mais barata do que cortes de primeira como picanha e filé mignon, mas entregando um sabor tão marcante quanto (ou até mais, dependendo do preparo).

Como preparar a fraldinha?

O segredo para destacar todo o potencial da fraldinha está no preparo. Uma boa marinada com ingredientes simples como alho, limão, azeite e ervas pode fazer maravilhas. Se a ideia é um churrasco, basta sal grosso e uma grelha bem quente para que a carne fique no ponto certo: dourada por fora e suculenta por dentro.

Para quem prefere assados ou cozidos, a fraldinha também não decepciona. Em receitas como carne de panela ou assados ao molho, ela absorve os temperos e se desmancha na boca, garantindo uma experiência única.

Além de economizar no bolso, você vai descobrir um corte que pode surpreender toda a família e impressionar os convidados.

Então, da próxima vez que passar pelo açougue, olhe com carinho para a fraldinha. Ela pode ser o segredo para transformar uma refeição simples em algo extraordinário – e ainda mostrar que nem toda carne de segunda fica atrás das de primeira!

