Ingrediente secreto para deixar até a carne de segunda macia e saborosa

Tutorial simples não gasta força, nem materiais artificiais para dar aquela maciez no corte que a gente tanto gosta

Magno Oliver - 01 de janeiro de 2025

(Foto: Captura de tela / Youtube / Canal Clube da Carne TV)

As festas de fim de ano chegaram e o que as pessoas mais querem é aprender a preparar uma carne macia e bem suculenta para os seus churrascos.

Assim, como já estamos no fim do mês, muita gente procura uma carne de segunda, por motivos financeiros. No entanto, saber amaciar e deixar ela quase soltando é o ponto chave da questão.

Dessa forma, um truque de especialista em churrasco viralizou nas redes sociais trazendo o suprassumo da informação sobre como deixar a sua carne de segunda macia e saborosa.

Como a gente sabe que as carnes de primeira são originalmente macias, para amaciar os outros cortes ele dá um spoiler: não se usa abacaxi, nem fermento, nem outros itens para deixar as peças suculentas e gostosas!

Ingrediente secreto para deixar até a carne de segunda macia e saborosa

E existem alguns truques simples que não exigem muito esforço para amaciar suas peças que muita gente não conhece.

Assim, indo contra a onda do uso do leite ou cerveja para amaciar a carne, trouxemos um tutorial que funciona não só para carnes de segunda, como para qualquer corte.

De acordo com especialistas em churrasco, um dos melhores ingredientes para amaciar a carne do churrasco é a cachaça. Isso porque o alto teor alcoólico dela quebra as fibras da carne e ajuda a realçar o sabor.

Dessa forma, o pulo do gato não é usar litros e litros da cachaça, os chefs indicam pequenas marinadas para soltar bem as fibras. Assim, ela além de ajudar a amaciar, também agrega um sabor de destaque e preserva o corte por mais tempo.

A cachaça consegue suavizar peças de fibras mais rígidas, como coxão duro, contrafilé e alcatra, por exemplo. A recomendação é de uma xícara e meia de cachaça para cada 1kg de carne.

Os chefs de cozinha pontuam que essa quantidade não deixa cheiro forte da bebida, muito menos o gosto marcante. A linha indicada é a cachaça branca e levemente envelhecida.

Assim, siga o Portal 6 no Instagram: @portal6noticias e fique por dentro de várias notícias e curiosidades, tudo online e em tempo real para você!