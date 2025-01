Por unanimidade, Romário Policarpo é reeleito pela quarta vez consecutiva presidente da Câmara de Goiânia

Pela primeira vez Mesa Diretora terá 12 nomes, após mudança no regimento

Pedro Hara - 01 de janeiro de 2025

Romário Policarpo foi reeleito pela 4ª vez presidente da Câmara de Goiânia. (Foto: Gustavo Mendes/Câmara de Goiânia)

Romário Policarpo (PRD) foi reconduzido para o quarto mandato consecutivo na Câmara de Goiânia.

A chapa encabeçada pelo atual presidente foi reeleita por unanimidade.

Durante os discursos, os vereadores destacaram a “palavra” de Policarpo, que sempre cumpriu todos os compromissos assumidos com os colegas.

Pela primeira vez, a Mesa Diretora contou com 12 eleitos, após mudança no regimento da Casa, que mudou a composição do colegiado e das Comissões, aprovado no final de 2024.

Além de Policarpo, a chapa conta com Anselmo Pereira (MDB) na vice-presidência, Isaías Ribeiro (Republicanos) na segunda vice-presidência, Sargento Novandir (MDB) na terceira vice-presidência e Léia Klébia (Podemos) na quarta vice-presidência.

Henrique Alves (MDB) será o primeiro secretário, Juarez Lopes (PDT),o segundo secretário, Thialu Guiotti (Avante), o terceiro secretário, Aava Santiago (PSDB), a quarta secretária e Oseias Varão (PL), o quinto secretário.

Tião Peixoto (PSDB) foi escolhido como primeiro vice-corregedor e Coronel Urzeda (PL), como segundo vice-corregedor.

Confira a chapa completa eleita à Mesa Diretora da Câmara de Goiânia

Presidente: Romário Policarpo (PRD)

Primeiro vice-presidente: Anselmo Pereira (MDB)

Segundo vice-presidente: Isaías Ribeiro (Republicanos)

Terceiro vice-presidente: Sargento Novandir (MDB)

Quarto vice-presidente: Léia Klébia (Podemos)

Primeiro secretário: Henrique Alves (MDB)

Segundo secretário: Juarez Lopes (PDT)

Terceiro secretário: Thialu Guiotti (Avante)

Quarto secretário: Aava Santiago (PSDB)

Quinto secretário: Oseias Varão (PL)

Primeiro vice-corregedor: Tião Peixoto (PSDB)

Segundo vice-corregedor: Coronel Urzeda (PL)