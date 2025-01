Marginal Botafogo ficará parcialmente interditada nos próximos 15 dias, após desmoronamento causado por fortes chuvas

Seinfra informou, em comunicado, por onde o tráfego será realizado durante esse período

Natália Sezil - 15 de janeiro de 2025

Parte do muro de contenção da Marginal desabou após as chuvas. (Foto: Reprodução)

Após Goiânia ser atingida por fortes chuvas, que causaram estragos em toda a cidade, a Secretaria Municipal de Infraestrutura Urbana (Seinfra) comunicou, nesta quarta-feira (15), a interdição parcial da Marginal Botafogo durante 15 dias.

A obstrução acontece para que o local passe por obras de recuperação da erosão causada pela tempestade que inundou a via após o transbordamento do córrego Botafogo.

A Seinfra também informou que, durante o período, o tráfego será realizado em meia pista na altura da Rua 88 e no Viaduto Mauro Borges, na Avenida A com a Avenida E, no Jardim Goiás.

Nos últimos três dias, a capital registrou mais de 90% do volume de chuvas esperado para janeiro, de acordo com o Centro de Informações Meteorológicas e Hidrológicas de Goiás (Cimehgo).

O alto índice de precipitação acabou causando estragos em toda a cidade. Além de parte do muro de contenção da Marginal ter desabado, árvores foram derrubadas no Setor Sul, e motoristas tiveram que enfrentar enxurradas no Setor Central.