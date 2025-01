Não faça linguiça na Airfryer sem antes aprender essas dicas (fica muito suculenta assim)

Salve e anote essas dicas para testar em casa e concluir que ela fica deliciosa e diferente de tudo que você já comeu

Magno Oliver - 16 de janeiro de 2025

(Foto: captura de tela / Youtube / Canal Rodrigo Zilio)

Fazer linguiça na Airfryer é uma das maneiras mais práticas e rápidas para quem quer fazer uma refeição, mas não quer gastar muito tempo na cozinha.

Dessa forma, para conseguir o resultado perfeito, é preciso seguir alguns cuidados e truques que fazem muita diferença na apresentação final.

Assim, se você não se atentar, pode acabar com a uma linguiça seca, sem suculência e nem crocância para saborear. O tutorial vai muito além do que só colocar a linguiça no aparelho e esperar fritar.

1. Faça furos nos gomos da linguiça para deixar ela mais suculenta (antes de por na Airfryer)

Para evitar que ela fique ressecada, faça furos nos gomos da linguiça, antes de colocá-la na fritadeira elétrica. Isso vai liberar o excesso de gordura e líquido durante o cozimento. Sua linguiça vai ficar mais suculenta e saborosa.

2. Atenção na temperatura que você coloca

A dica principal é cozinhar as linguiças a uma temperatura média, em torno de 180ºC, por 15 a 20 minutos.

Para garantir que a linguiça cozinhe uniformemente e fique com uma crosta dourada e crocante, sem perder a suculência, abra a bandeja e vire-as na metade do tempo.

3. Truque do fio de azeite

Sabemos que não precisa colocar óleo nas receitas que vão na fritadeira elétrica, mas um fio de azeite na linguiça faz toda a diferença. Assim, antes de colocar na Airfryer, o fio de azeite vai melhorar o sabor e a textura do prato, sem tornar a comida muito pesada ou gordurosa.

4. Marinadas dão outro sabor

Se você quer um resultado ainda mais saboroso, dá para fazer uma marinada antes de levar a linguiça para Airfryer. A misturinha vai adicionar um toque extra de sabor no prato.

