Como fazer bife à milanesa do jeito certo (vai ficar melhor que restaurante)

Apesar de ser um prato simples, fazer bife à milanesa perfeito tem alguns segredos e truques

Ruan Monyel - 21 de janeiro de 2025

Poucos preparos clássicos são tão saborosos quanto o bife à milanesa, não é mesmo? Essa delícia consegue facilmente agradar a todos os paladares.

Crocante por fora, suculento por dentro e com aquele sabor irresistível, ele é uma verdadeira estrela da cozinha, transformando qualquer refeição em um banquete.

Porém, apesar de ser um prato relativamente simples, fazer o bife à milanesa do jeito certo exige atenção a alguns detalhes específicos.

Quem nunca tentou fazer em casa alguma fritura igual às que come em restaurantes, não é mesmo? Mas, muitas vezes, o resultado é frustrante.

Principalmente quando o prato em questão é o bife à milanesa, ele tende a ficar encharcado de óleo e não ter o sabor marcante que deveria.

No entanto, a boa notícia é que, com os ingredientes certos e algumas técnicas simples, você pode fazer um preparo tão bom ou até melhor do que aquele servido nos melhores restaurantes.

Seja para um almoço especial em família ou um jantar de comemoração, esse bife à milanesa vai deixar seus convidados com água na boca.

Para fazer, comece colocando a carne dentro de um saco plástico e utilize um martelinho para amaciá-la, deixando o bife mais fino.

Agora, basta temperar o bife utilizando alho frito, sal e temperos a gosto. É aqui que está o “pulo do gato” para ter o bife à milanesa perfeito.

A mistura do sal com o alho frito evita que a carne solte água rapidamente, fazendo com que o empanado não desgrude durante a fritura.

O próximo passo é fazer o molho para empanar, utilizando 1 xícara de leite, 2 ovos, 1 xícara de farinha de trigo e sal a gosto.

Bata tudo no liquidificador, passe os bifes no molho e, então, empane com farinha de rosca ou farinha panko, conforme sua preferência.

Por fim, aqueça o óleo em temperatura alta, leve os bifes para fritar por alguns minutos e, depois de prontos, retire-os e sirva. Veja o vídeo:

