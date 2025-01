Rápido Araguaia está com vagas abertas com salários de até R$ 9 mil

Samuel Leão - 27 de janeiro de 2025

Ônibus da empresa Rápido Araguaia. (Foto: Divulgação)

Visando complementar o efetivo e abrangendo diversas áreas de atuação, a empresa Rápido Araguaia divulgou a oferta de 27 vagas de emprego. Os selecionados irão atuar em Goiânia e na Região Metropolitana e devem receber diversos benefícios.

Os salários anunciados chegam até aos R$ 9 mil, a depender do cargo, e contam com convênios em universidades, seguro de vida, previdência privada, sessões de terapia gratuitas, parceria com farmácias e também academias. Além disso, estão inclusos planos odontológicos, de saúde e vale-alimentação.

No total, as vagas foram distribuídas em 9 áreas de atuação, sendo 14 delas todas voltadas para a contratação de motoristas para o transporte coletivo. As categorias serão divididas também em urbano e semiurbano, e aqueles que forem atuar no segundo devem ter, ao menos, um ano de vivência no transporte de passageiros dessa modalidade.

Outras opções disponibilizadas são para médico do trabalho, lanterneiro, estagiário, jovem aprendiz, eletricista auto, auxiliar de lanternagem, borracheiro e também assistente contábil.

Para se candidatar, basta enviar o currículo pelo WhatsApp (62) 98523-0289, pelo qual também é possível tirar dúvidas. Após o processo seletivo, a contratação dos escolhidos será realizada imediatamente.