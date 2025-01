Homem propõe vizinha abater R$ 400 de serviço em troca de favores sexuais, em Goiânia

Samuel Leão - 28 de janeiro de 2025

Marido foi encontrado ensanguentado pela guarnição policial. (Foto: Reprodução)

Uma mulher, de 37 anos, com dificuldades motoras e de comunicação em decorrência de um AVC, foi agredida pelo companheiro, que também socou e ameaçou uma vizinha com uma faca após tentar trocar serviços por favores sexuais com ela, na noite da segunda-feira (27), em Goiânia. Moradores da região chegaram a conter o homem até a chegada da Polícia Militar (PM).

A situação ocorreu no Setor São José, e a confusão teria começado após o agressor, de 55 anos, oferecer um abatimento de R$ 400 no serviço de conserto de telhado caso a vizinha, de 23 anos, aceitasse um encontro com ele. Ela então informou a esposa do homem, que foi tirar satisfação com ele.

Ele chegou a agredir e enforcar a companheira logo depois de desferir um soco no rosto da vizinha. Dada a situação, a vizinha pegou um cabo de vassoura e começou a agredi-lo, se defendendo e tentando ajudar a mulher.

Na sequência, ele pegou uma faca e ameaçou ambas, situação que chamou a atenção dos vizinhos. Os outros moradores foram até o local e ajudaram as mulheres a conterem o agressor, que ficou ferido e tentou fugir.

Quando a polícia chegou, ele havia deixado o local, mas foi encontrado em uma rua da região, todo ensanguentado. Ele foi encaminhado à delegacia para prestar depoimento e responder pelos crimes de lesão corporal e ameaça, esse último praticado contra a vizinha. A esposa solicitou uma medida protetiva contra o companheiro, manifestando o desejo de que o parceiro não retorne para casa.

Apesar disso, ela teria declarado também que não quer que ele fique preso. O caso segue sob investigação na Delegacia Especializada no Atendimento à Mulher (Deam).