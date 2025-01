Identificado contador executado ‘em frente’ de advogada, em Goiânia

Vítima trocou a rota para 'pegar uma chave' com uma pessoa, momento em que foi morto

Thiago Alonso - 28 de janeiro de 2025

Carlos André Guedes da Silva

Foi identificado o homem, de 49 anos, que morreu após ser executado à queima-roupa no meio da rua, na noite do último domingo (26), no Residencial Moinho dos Ventos, região Sudoeste de Goiânia.

Carlos André Guedes da Silva era contador e estava acompanhada da advogada dele, que o representava em um processo judicial e recebia um carona da vítima.

No entanto, no caminho até o local onde deixaria a mulher, o homem alterou o trajeto, pois iria “pegar uma chave” com um motorista que estava em um carro atrás deles, pedindo para a advogada que ela o aguardasse dentro do carro.

Contudo, ao sair de dentro do automóvel, o autor baleou André na cabeça e, em seguida, fugiu do local.

A advogada, que o aguardava, acionou a Polícia Civil (PC), que juntamente com a Polícia Cientifica se dirigiu ao endereço, identificando que os tiros atingiram o rosto da vítima, que ficou caída ao chão no meio da avenida, em meio a muito sangue.

Com base nestas provas, o material foi encaminhado para uma delegacia da Polícia Civil (PC), que deve dar continuidade às investigações acerca do caso.