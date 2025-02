Lula diz que inflação está razoavelmente controlada e que custo de vida é menor que no governo Bolsonaro

"Levamos ela muito a sério e achamos que ela está razoavelmente controlada", disse

Folhapress - 05 de fevereiro de 2025

Presidente Lula. (Foto: Marcelo Camargo/Agência Brasil)

MARIANA BRASIL – O presidente Lula (PT) afirmou nesta quarta-feira (5) que a inflação está razoavelmente controlada e reforçou que o custo de vida ainda é menor do que o da época de seu antecessor Jair Bolsonaro (PL).

“Levamos ela muito a sério e achamos que ela está razoavelmente controlada”, disse. “Precisamos discutir com os setores o porquê que esses preços subiram tanto em 12 meses. Temos é que tentar ajustar, porque a inflação gera muito prejuízo ao trabalhador.”

“Temos a consciência que nos vamos baixar a inflação, o custo de vida, e que a cesta básica vai ficar mais acessível. Ainda ontem fiz uma reunião com a Fazenda e nós vamos encontrar uma solução.”

Lula concede entrevista à Rádio Itatiaia, Mundo Melhor e BandNewsFM BH.

O presidente costuma conceder entrevistas a rádios e emissoras locais periodicamente.

Na última semana, o novo ministro da Secom (Secretaria de Comunicação da Presidência), Sidônio Palmeira, organizou uma coletiva de imprensa de Lula com jornalistas no Palácio do Planalto, em uma movimentação para trabalhar a imagem do presidente.