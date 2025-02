O método definitivo dos chefs para deixar o feijão macio e delicioso

Os profissionais têm truques simples, mas muito eficientes, que garantem um preparo saboroso

Ruan Monyel - 08 de fevereiro de 2025

(Foto: Ilustração/YouTube/capetura de tela)

Ninguém consegue resistir a um feijão macio e cremoso, mas quem nunca cozinhou o grão e, na hora de provar, percebeu que estava duro?

Embora pareça simples prepará-lo, o cozimento, além de demorado, pode variar de acordo com o tipo do grão, tornando esse um preparo mais complexo.

Porém, os chefs experientes têm um truque simples, mas muito eficiente, para garantir aquele feijão macio, encorpado e cheio de sabor.

O arroz e o feijão são indispensáveis na mesa dos brasileiros, mas, mesmo sendo consumidos diariamente, o preparo desses grãos contém suas particularidades.

Para garantir um feijão macio, por exemplo, existem alguns truques simples a serem seguidos, muito utilizados por cozinheiros profissionais.

O primeiro deles é selecionar bem os grãos antes do cozimento, descartando pedrinhas, sujeiras ou aqueles que estiverem quebrados.

Depois de selecionados, é importante deixá-los de molho por pelo menos 8 horas. Esse processo ajuda a hidratar o feijão e a reduzir o tempo de cozimento.

Além disso, o período em que o grão fica submerso elimina o excesso de gases que o feijão pode causar e remove prováveis toxinas e impurezas.

Outro truque, na panela de pressão, é não ultrapassar o limite do recipiente e sempre colocar água até cobrir os grãos, garantindo um feijão bem cozido.

Para deixar o preparo saboroso, é imprescindível usar e abusar dos temperos, além de acompanhamentos como bacon e calabresa.

Por fim, para deixá-lo cremoso, bata um pouco do feijão com o caldo no liquidificador e misture na panela, deixando o caldo mais encorpado.

Seguindo esses passos, você terá um feijão macio, cremoso e extremamente saboroso, arrancando elogios de quem experimentar.

