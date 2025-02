Governo de Goiás oferta 1 mil vagas para contratação imediata e salários de até R$ 4 mil

Evento tem disponibilidade para todos os níveis de escolaridade

Paulo Martins - 11 de fevereiro de 2025

Cidadãos em busca de novas oportunidades de empregos. (Foto: Divulgação / Governo de Goiás)

O Governo de Goiás anunciou nesta terça-feira (11) a realização do 2º mutirão de Empregos com mais de 1.000 novas vagas, destinadas para contratação imediata na capital do Estado e na Região Metropolitana.

O evento que será realizado na próxima quinta-feira (13) e deverá contar com a presença dos responsáveis das 07 empresas que disponibilizaram as oportunidades de emprego. O horário de atendimento vai ser das 08h às 13h, na Central Mais Empregos, que fica localizada na Avenida Araguaia com a Rua 15, no Setor Central, em Goiânia.

As empresas participantes oferecerão vagas em diversas áreas de atuação e exigem que os candidatos tenham experiências – outras aceitam sem -, ensino fundamental, médio e superior, além de salários que podem chegar até R$ 4 mil.

As entrevistas serão presenciais e os interessados devem se dirigir à Central Mais Empregos, tendo em mãos os documentos pessoais, acompanhado do comprovante de endereço.

Durante o evento haverá mais de 6 mil vagas para encaminhamento e os participantes poderão contar com auxilio na confecção do currículo caso haja necessidade.

Confira algumas das principais oportunidades:



-Engenheiro Elétrico;

-Gerente Comercial;

-Auxiliar Financeiro;

-Auxiliar de Licitação;

-Recepcionista/Vendedora;

-Operador de Caixa;

-Motorista de Caminhão;

-Almoxarife;

-Pintor Funileiro;

-Estoquista;

-Operador de Empilhadeira;

-Servente de Obras;

-Pedreiro;

-Cozinheiro.

Informações sobre estas oportunidades de empregos também podem ser obtidas através do aplicativo Minha Vaga do Governo de Goiás.

Quer ficar por dentro de tudo o que está rolando na Grande Goiânia? Clique aqui e leia as últimas notícias de hoje!