Mulher presenteia cunhada com artigo artesanal, mas reação gera polêmica

Magno Oliver - 11 de fevereiro de 2025

Presente surpresa deu bom. (Foto: Ilustração/Captura de tela/Youtube)

Ganhar presente é muito bom, mas nem sempre a pessoa que recebe se porta da melhor maneira possível quando o mimo é entregue. Foi o que aconteceu com uma mulher na internet.

Por meio do usuário u/One_Entrepreneur5686, uma mulher resolveu desabafar no fórum do Reddit contando uma situação chata que aconteceu com ela. O caso se tornou uma grande polêmica e viralizou nas redes sociais.

A situação aconteceu depois de uma mulher passar por uma experiência frustrante ao presentear sua cunhada, de nome Amanda, com um cobertor de crochê feito manualmente.

Segundo ela, a peça foi feita com todo amor e carinho do mundo, sem custos nenhum, e atendeu aos pedidos da familiar que desejava uma peça quentinha e aconchegante. O que ela não esperava é que a recepção com o presente fosse tão inesperada.

Amanda havia solicitado cores específicas para o cobertor, e a autora do relato se dedicou para atender ao pedido. Só que quando entregou o presente, inicialmente, pensou que Amanda estivesse admirando o trabalho.

No entanto, o que ela não imaginava é que a cunhada apontasse pequenas falhas de confecção, como mudanças sutis no padrão e uma fileira a menos em um dos segmentos. Detalhes bem imperceptíveis.

Amanda então resolveu devolver o cobertor, dizendo que adorava a peça, mas que não poderia usá-la até que estivesse visualmente “perfeita”.

A autora da postagem explicou que o trabalho estava prontinho, mas a cunhada insistiu que os erros poderiam passar facilmente por correção. Sem concordar com os ajustes solicitados, a mulher decidiu ficar com o cobertor, o que gerou revolta na família inteira pela atitude ingrata.

Nos comentários do fórum, a situação gerou reações e os internautas defenderam a artesã, criticando a atitude ingrata da cunhada.

Muitos seguidores comentaram que presentes feitos à mão carregam um valor sentimental, e que a doadora deveria ter sua dedicação valorizada e apreciada com mais respeito.

Alguns até sugeriram que, se Amanda quisesse uma peça perfeita, ela mesma deveria aprender a fazer crochê e produzir como ela imaginava.

