Mulher viraliza ao mostrar fantasia de carnaval inspirada em Virginia Fonseca: “me mimei”

Com destaque para placas decorativas e tule de bailarina, vestes fazem referência ao meme da influenciadora

Thiago Alonso - 10 de fevereiro de 2025

Fantasia inspirada em meme de Virginia Fonseca está entre as inspirações para o Carnaval. (Foto: Reprodução/X)

Com o Carnaval se aproximando, pessoas começam a preparar as famosas fantasias, e, para esta época do ano, a criatividade não tem fim: profissões, animais e até artistas estão entre as inspirações para produzir as vestes mais chamativas.

No entanto, uma outra moda que tem pegado nos últimos anos é utilizar “memes” para incrementar o visual. Foi assim que uma usuária compartilhou uma referência ideal para ser utilizada durante o feriado: um viral de Virginia Fonseca.

Com uma tiara “Me mimei” – assim como no vídeo que tomou as redes sociais no final de outubro de 2024–, a fantasia ainda é incrementada com uma placa extra: “Terror do Serasa”, fazendo analogia às várias aquisições dos viciados em compras.

A modelo que apresenta o visual ainda utiliza vestes rosas bem chamativas, além de um tule de bailarina, bem tradicional durante esta época do ano.

A inspiração, que somou mais de 2,1 milhões de visualizações, foi compartilhada por Victoria Kavic (@victoriakavic) no X (antigo Twitter).

Nos comentários da publicação, internautas comentaram sobre a fantasia inspirada na influenciadora que vive em Goiânia juntamente com o marido, o cantor Zé Felipe, e os filhos, Maria Alice, Maria Flor e José Leonardo.

“Se precisa de uma placa pra entender a fantasia, é porque não é fantasia”, criticou uma seguidora.

“Explodindo personalidade”, comentou outra. “Eu nunca usaria uma fantasia dessa”, disse mais uma.

“Muita gente criticando, mas essa mulher com certeza é mais feliz do que quem está falando mal”, defendeu outra internauta.