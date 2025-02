O horário ideal para almoçar, se você quer perder peso

Tem quem gosta de comer mais tarde, outras que preferem comer mais cedo. Saiba agora qual o horário mais indicado

Magno Oliver - 11 de fevereiro de 2025

Pessoa se servindo durante almoço. (Foto: Canva)

Você já deixou de comer tarde da noite por medo de engordar ou de comer mais na hora do almoço com medo de não conseguir perder peso?

Os nutricionistas alertam que, junto da quantidade da comida consumida, o horário em que você come também pode ser vital para a perda de peso.

Especialistas no assunto trouxeram uma análise que chegou a uma conclusão sobre um horário ideal para almoçar.

A nutricionista Lena Bakovic, da Flórida, pontua que o momento mais indicado para uma pessoa almoçar é cerca de quatro a cinco horas depois de ter tomado café da manhã.

Ela explica que, se você tomou café às 08h da manhã, por exemplo, o mais provável é que sinta fome entre 12h e 13h da tarde.

A especialista reforça que almoçar mais tarde pode dificultar a metabolização dos alimentos pelo nosso corpo. Essa ação pode acabar ajudando a perder um pouco de peso corporal.

“É possível que almoçar mais cedo — logo após o café da manhã — contribua para uma maior fome no final do dia e antes do jantar”, explica em entrevista ao Metrópoles.

“Em contrapartida, almoçar mais tarde, perto da hora do jantar, pode levar algumas pessoas a pular o jantar e sentir fome mais perto da hora de dormir”, complementa.

Lena explica que comer em horários diferentes a cada dia da semana também pode afetar nossa saúde. Isso acontece porque interrompe os ritmos circadianos que controlam a transição do nosso corpo do dia para a noite e vice-versa.

“Assim como os ciclos de sono e vigília são consistentes e importantes para que nossos corpos se sintam sincronizados no dia a dia. O mesmo pode se dizer sobre nossos horários de refeições, afirma.

