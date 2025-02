Anápolis em movimento: o esporte transforma vidas

Em cada quadra, pista e campo, há histórias de quem encontrou no esporte um caminho para crescer, sonhar e vencer desafios

Antônio Gomide - 17 de fevereiro de 2025

Gomide com crianças beneficiadas pelo programa Esporte Para Todos. (Foto: Divulgação)

O esporte sempre foi mais do que medalhas e pódios. Ele é encontro, superação e oportunidade. Em cada quadra, pista e campo, há histórias de quem encontrou no esporte um caminho para crescer, sonhar e vencer desafios. Poder contribuir para esse movimento em Anápolis é uma das maiores alegrias da minha trajetória.

Quando vejo crianças correndo no Circuito Anapolino de Corrida de Rua, percebo que esse legado vai além dos eventos e investimentos: ele vive no coração das pessoas. Foi assim com o Grand Prix Internacional de Futsal e com os campeonatos nacionais que trouxemos, fortalecendo nossa cidade como referência esportiva. São momentos que marcaram uma geração e continuam inspirando novos talentos.

Mas o verdadeiro impacto do esporte se mede na transformação de vidas. O programa Esporte para Todos levou milhares de crianças e adolescentes para longe da ociosidade e mais perto de um futuro promissor. Com o Bolsa Atleta Municipal, ajudamos a construir carreiras e incentivar sonhos. Cada quadra poliesportiva erguida não foi apenas concreto e tinta, mas sim um espaço de inclusão, saúde e esperança.

E essa história continua! Na Assembleia Legislativa, seguimos trabalhando para que Anápolis tenha ainda mais oportunidades esportivas.

Recentemente, destinamos emendas para fortalecer o Circuito Anapolino de Corrida de Rua e o Campeonato de Judô, porque acreditamos que investir no esporte é investir em pessoas. O esporte une, transforma e impulsiona nossa cidade para o futuro. Vamos continuar escrevendo essa história de superação e vitórias!