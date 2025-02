Trump chama Musk de líder e troca afagos com bilionário em entrevista na Fox News

VICTOR LACOMBE

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) – O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, trocou afagos com o bilionário Elon Musk em entrevista conjunta à emissora Fox News transmitida nesta terça-feira (18) na qual chamou o dono do X de um líder, “uma ótima pessoa” e “um cara muito inteligente”.

Durante a entrevista, que durou cerca de uma hora, os dois responderam perguntas amigáveis do âncora Sean Hannity -a Fox News é uma emissora simpática ao republicano. Em determinado momento da entrevista, Hannity disse que entrevistar Trump e Musk “é como entrevistar irmãos” e encerrou a conversa afirmando rezar a Deus para que as medidas de cortes de gastos do bilionário tenham sucesso.

Musk recebeu carta branca de Trump para reduzir drasticamente ou eliminar o orçamento de programas considerados pelo dono do X e da SpaceX “desperdício de dinheiro do contribuinte”. Na prática, o bilionário, à frente do Doge (Departamento de Eficiência Governamental, na sigla em inglês), tem mirado programas que considera “de esquerda” ou relacionados a programas de diversidade.

Trump e Musk trocaram elogios ao longo de toda a conversa com Hannity, com o empresário dizendo, por exemplo, que nunca viu o republicano “jamais ser cruel ou desagradável com ninguém”, e com o presidente respondendo que sempre respeitou Musk. “Não poderia ter encontrado ninguém mais inteligente.”

O âncora da Fox News pediu que Trump comentasse o que chamou de “tentativas dos democratas e da mídia” de criar divisões entre ele e Musk -houve relatos na imprensa americana sugerindo que o presidente estaria incomodado com a influência crescente do bilionário em seu governo. À Fox, o republicano negou divergências e disse confiar plenamente em Musk, que atacou a imprensa pelos relatos.

Trump aproveitou várias oportunidades para criticar seu antecessor, Joe Biden, e exaltou o trabalho que seu governo tem feito para diminuir o número de migrantes em situação irregular que entram nos EUA pela fronteira com o México -as detenções feitas pelas autoridades migratórias atingiram o número mais baixo desde 2020.

Musk, por sua vez, reclamou das críticas que teria recebido de conhecidos depois que apoiou publicamente a campanha eleitoral de Trump em 2024. “A esquerda me adorava. Eu fui a uma festa antes da eleição, e quando mencionei Trump, foi como se eles tivessem sido atingidos por um dardo com metanfetamina e o vírus da raiva”, afirmou Musk, imitando o que parecia ser um zumbi. “Eles ficaram totalmente irracionais.”

Hannity perguntou a Musk o que achava das críticas do Partido Democrata contra ele -a oposição vem organizando protestos contra os cortes de gastos e as medidas agressivas do bilionário em relação ao orçamento do governo.

“Devemos estar fazendo alguma coisa certa. Senão, eles não estariam reclamando tanto”, respondeu Musk. “Só o que queremos fazer e devolver o governo ao povo. A burocracia se opõe a nós de maneira implacável”, disse, mencionando o dado de que mais de 90% da população da capital, Washington, votou na democrata Kamala Harris.

“Penso bastante nesse número”, afirmou, insinuando uma conexão inexistente entre a preferência eleitoral da capital, cidade com forte população negra e relação histórica com o Partido Democrata, e o alinhamento político de servidores públicos. “Se a palavra do presidente não é implementada, não vivemos numa democracia, vivemos numa burocracia”, afirmou. “Acho que estamos vendo a burocracia se debater.”