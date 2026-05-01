Sem churrasqueira em casa? O método no fogão deixa a carne macia, dourada e com sabor defumado igual de churrasco na brasa

Com alguns cuidados simples, é possível preparar uma carne mais suculenta, dourada e com toque especial mesmo sem usar brasa

Layne Brito - 01 de maio de 2026

(Foto: Reprodução/Captura de tela/Youtube)

Nem todo mundo tem uma churrasqueira à disposição quando bate aquela vontade de comer uma carne bem feita, com aparência dourada, textura macia e sabor marcante.

Em apartamentos, casas pequenas ou dias de chuva, acender carvão pode ser impossível ou, no mínimo, nada prático.

Mesmo assim, isso não significa que a refeição precise ficar sem graça.

Com alguns cuidados no preparo, dá para chegar a um resultado surpreendente usando apenas itens comuns da cozinha. O segredo está menos na estrutura disponível e mais na forma como a carne é selada, cozida e finalizada.

A escolha do corte, a temperatura da panela e até o momento certo de mexer na carne fazem diferença.

Quando esses detalhes são ignorados, o alimento pode soltar água demais, endurecer ou ficar com aspecto cozido, bem distante daquele visual apetitoso típico do churrasco.

Como fazer carne com sabor de churrasco no fogão

Uma das formas de preparar churrasco sem churrasqueira é usar uma panela ou frigideira bem quente para selar a carne.

Esse processo ajuda a criar uma crosta dourada por fora, mantendo a parte interna mais suculenta.

Antes de levar ao fogo, o ideal é retirar o excesso de umidade da carne com papel-toalha.

Depois, tempere com sal grosso ou sal comum, conforme a preferência, e coloque o corte na panela já aquecida.

Evite mexer demais. A carne precisa ficar alguns minutos em contato com a superfície quente para dourar corretamente.

Só depois vire o lado e repita o processo.

O toque que lembra churrasco na brasa

Para aproximar o sabor do churrasco tradicional, algumas pessoas usam ingredientes com notas defumadas, como páprica defumada, molho barbecue ou fumaça líquida própria para uso culinário, sempre em pouca quantidade.

Outra alternativa é finalizar a carne tampada por alguns minutos, permitindo que o calor se distribua melhor.

Cortes mais altos podem precisar de fogo mais baixo após a selagem, para cozinhar por dentro sem queimar por fora.

Cuidados para não errar no preparo

A panela não deve estar fria, pois isso faz a carne soltar líquido e perder suculência.

Também é importante não colocar muitos pedaços ao mesmo tempo, já que o excesso reduz a temperatura da superfície.

Com esses cuidados, é possível preparar uma carne macia, dourada e com sabor mais intenso, mesmo sem churrasqueira em casa.

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