Casal de idosos mostra método raiz para fazer cafezinho na roça

Vídeo publicado no Instagram viralizou ao mostrar um pouquinho da antiga tradição

Ícaro Gonçalves - 01 de maio de 2026

Vídeo mostra como era feito café sem uso de açúcar (Imagens: Captura de tela/Instagram)

Já experimentou café coado diretamente com garapa de cana? A receita pode soar estranha nos dias de hoje, mas já foi muito usada entre os goianos de antigamente, nos tempos em que o açúcar industrializado era raridade nos mercados.

Um vídeo publicado recentemente no Instagram mostrou um pouquinho dessa antiga tradição.

As cenas, que já contam com mais de 14 milhões de visualizações, mostram dona Vera Lúcia (@cristalchacara) e o marido moendo os próprios ingredientes para fazer o café da manhã.

O ritual é completo, feito com paciência, memória e um toque de vida no campo. Tudo começa com a garapa de cana-de-açúcar.

No vídeo, o casal pega um pedaço de cana e o mói manualmente, extraindo o caldo doce ali mesmo, no improviso e na força do braço.

Depois, o café em grão, já torrado, é colocado em um moedor antigo, daqueles de manivela, fixado na parede.

Com a garapa pronta, o casal leva o líquido ao fogão a lenha para aquecer lentamente, e só então vem o toque final: o pó de café é adicionado à garapa quente e depois coado, sem adição de água.

Nos comentários do vídeo, a reação foi imediata. Pessoas de várias partes do Brasil lembraram dos avós, fazendas, sítios e o mesmo café sendo feito em cozinhas com fogão a lenha.

Já experimentou café coado diretamente com garapa de cana? A receita pode soar estranha nos dias de hoje, mas já foi muito usada entre os goianos de antigamente, nos tempos em que o açúcar industrializado era raridade nos mercados. Um vídeo publicado recentemente no Instagram… pic.twitter.com/rMBkW2U0Op — Portal 6 (@portal6noticias) May 1, 2026

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