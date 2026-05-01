Ainda há muito a melhorar, mas o trabalho sério já faz a diferença

Talvez a melhor homenagem nesse feriado não seja um discurso, e sim mostrar que, quando há gestão eficiente, reconhece-se os problemas e o trabalho vira resultado concreto

José Fernandes - 01 de maio de 2026

(Foto: Arquivo Pessoal)

No Dia do Trabalho faz mais sentido olhar menos para discursos e mais para resultados concretos. Em Anápolis, os números recentes do Hospital Municipal Alfredo Abrahão mostram que neste ano, já são mais de 1.000 atendimentos pediátricos e mais de 4.000 entre jovens e adultos.

Mas não é só quantidade, é desempenho. Mais de 99% das crianças atendidas com algum tipo de trauma, tiveram o problema resolvido ali mesmo no hospital, sem precisar ser encaminhadas para outro lugar.

E vale ressaltar, que nesse hospital ainda conta com atendimentos nas áreas de ginecologia, cirurgia geral, urologia, queimados, proctologia, gastroenterologia, infectologia, UTI, entre outras.

Isso é resultado de política pública bem executada, com fluxo organizado, equipe qualificada e gestão ativa. Envolvendo prefeito, secretária de saúde e gestores da unidade.

Se liderança se mede por entregas, é inevitável reconhecer o papel de quem viabilizou essa estrutura. O foco está nas pessoas, não em obras inacabadas ou mal feitas. Ainda há muito a melhorar, claro. Mas também há avanços que precisam ser reconhecidos.

E, para quem prefere criticar sem olhar o todo, vale lembrar: reconhecer avanços não significa fechar os olhos para o que ainda precisa melhorar.

Condições de trabalho, valorização profissional, estrutura adequada, redução da fila de exames, redução do tempo de espera e continuidade do cuidado são desafios reais. Justamente por isso estão no radar de quem leva gestão a sério. Cobrar é legítimo; ignorar resultados concretos, não.

Talvez a melhor homenagem nesse feriado não seja um discurso, e sim mostrar que, quando há gestão eficiente, reconhece-se os problemas, as demandas, e o trabalho vira resultado concreto para a população. E não é só na saúde.

Cumprimento todos os profissionais nesse Dia do Trabalho.

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