Supermercado de Goiânia é autuado após Procon encontrar mais de 200 kg de carne estragada

Fiscais encontraram peças de bacon, costela, carne moída, além de outros cortes com mau cheiro e sinais de deterioração

Ícaro Gonçalves - 01 de maio de 2026

Fiscalização ocorreu após denúncia de cliente do supermercado (Fotos: Divulgação/Procon Goiás)

Mais de 215 quilos de carnes estragadas foram apreendidos pelo Procon Goiás em um supermercado no Loteamento Celina Park, em Goiânia, durante fiscalização nesta quinta-feira (30). A vistoria teve início após denúncia feita por um cliente da loja.

Durante a vistoria, os fiscais encontraram cerca de 18 quilos de bacon fatiado que exalava um odor forte e com sinais de deterioração.

Também foram encontradas grandes quantidades de carne armazenadas em condições inadequadas.

Entre os itens recolhidos estavam mais de 105 quilos de costela bovina e aproximadamente 23 quilos de carne moída. Segundo a fiscalização, os produtos apresentavam alteração de cor, incluindo tonalidade esverdeada.

As equipes também constataram que nenhuma das carnes possuía certificação sanitária obrigatória. Não havia selo do Serviço de Inspeção Federal (SIF) nem do Serviço de Inspeção Estadual (SIE), exigidos para comercialização regular.

Além das carnes, foram apreendidos cerca de 55 quilos de temperos que estavam acondicionados de forma irregular. Os produtos não tinham identificação de origem, data de fabricação ou validade.

Diante das irregularidades, o supermercado foi autuado por comercializar produtos impróprios para consumo. O estabelecimento terá prazo de 20 dias para apresentar defesa ao órgão fiscalizador.

Todos os itens recolhidos foram descartados.

O Procon Goiás reforçou a orientação para que consumidores verifiquem condições de higiene e inspeção ao comprar alimentos.

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