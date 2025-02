Juntar a fome com a vontade de comer: Bilhar Pub e Boate Ibiza anunciam parceria em Anápolis

Bilhar havia sido fechado por suposta perturbação de sossego e Ibiza anunciou o fim das atividades

Paulo Roberto Belém - 20 de fevereiro de 2025

Estabelecimentos anunciaram fusão (Foto: Reprodução/Instagram)

“Juntar a fome com a vontade de comer”. A expressão utilizada para assimilar algo que surge como oportunidade pode responder à fusão recente de dois estabelecimentos em Anápolis, anunciada no Instagram.

De um lado, o Bilhar Pub, fechado na última sexta-feira (14), por suposta perturbação do sossego público, e o Ibiza Lounge, que encerrou as atividades na última segunda-feira (17), anunciaram, em conjunto, que o primeiro vai ocupar o espaço do segundo.

Na rede social, os estabelecimentos informaram estarem absolutamente empolgados em compartilhar a parceria. “Vai transformar as noites da cidade”, disseram.

Em outra publicação, responderam que irão manter os valores do bilhar, anunciando que terão shows de vários estilos. “Para que vocês possam conhecer o nosso novo lounge”, anunciaram.

De acordo com o anúncio, a reinauguração do local está prevista para sexta-feira (21). “Energia contagiante da Ibiza misturada com o clima descontraído do melhor bilhar da cidade”, prometeram.

Acompanhe: