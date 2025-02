Boate Ibiza fecha as portas em Anápolis: “novos projetos estão por vir”

Casa noturna funciona desde 2019 próximo à Praça Dom Emanuel

Natália Sezil - 17 de fevereiro de 2025

Fachada da Boate Ibiza. (Foto: Reprodução/Instagram)

Com seis anos de existência próximo à Praça Dom Emanuel, no Bairro Jundiaí, a Boate Ibiza, que já é tradicional em Anápolis, anunciou nesta segunda-feira (17) que está fechando as portas.

O comunicado foi feito pelo Instagram oficial do estabelecimento, onde a casa noturna escreveu que a decisão foi tomada para buscar novos horizontes e reinventar para o futuro.

“Queremos tranquilizar a todos que, em breve, teremos novidades excitantes”, afirmaram. O aviso também menciona uma nova parceria estratégica, “cujos detalhes serão revelados em momento oportuno”.

O fechamento da boate é acompanhada pela promessa de que a parceria trará uma proposta nova ao cenário de entretenimento de Anápolis.

Nos comentários da publicação, os frequentadores expressaram esperar pelas futuras novidades. “A vida é feita de ciclos! Hoje encerrou o ciclo da Ibiza para se transformar em outro… Coisas boas estão por vir!”, afirmou um deles.