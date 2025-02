6 receitas fáceis para aproveitar sobras de comida

Ruan Monyel - 21 de fevereiro de 2025

(Foto: Ilustração/Youtube/Receitas da Cris)

Quem nunca abriu a geladeira e encontrou sobras de comida que não sabia como reaproveitar, não é mesmo? Pois saiba que esses restos podem se tornar grandes pratos.

Jogar fora alimentos que ainda estão bons para o consumo não é apenas um desperdício de dinheiro, mas também um impacto negativo para o meio ambiente.

Felizmente, com um pouco de criatividade, é possível transformar essas sobras em pratos deliciosos e práticos que vão facilitar seu dia a dia.

6 receitas fáceis para aproveitar sobras de comida

1. Bolinho de arroz

Sobrou arroz? Então faça um bolinho saboroso! Basta misturar o arroz cozido com um ovo, queijo ralado, cheiro-verde e um pouco de farinha para dar liga.

Modele em formato de bolinhos e frite até dourar, mas caso preferir, asse no forno para uma versão mais saudável.

2. Omelete

Uma ótima forma de reaproveitar carnes e legumes que sobraram do dia anterior, é preparando uma omelete.

Bata ovos e adicione os ingredientes da refeição anterior, como frango desfiado, tomate, cebola e queijo. Em seguida, leve para a frigideira e sirva-se à vontade.

3. Torta de liquidificador

Aquela carne moída, frango ou legumes podem virar uma deliciosa torta de liquidificador, perfeita para diversas ocasiões.

Para a massa, bata no liquidificador 2 ovos, 1 xícara de leite, 1/2 xícara de óleo, 1/2 xícara de farinha de trigo e 1 colher de fermento. Misture o recheio com a massa e leve ao forno até assar.

4. Sopa

Se sobrou legumes cozidos ou assados, aproveite para fazer uma sopa, que além de deliciosa, fica pronta rápido.

Basta refogar cebola e alho, adicionar os legumes, caldo de carne ou frango e deixar cozinhar até atingir uma textura cremosa.

5. Pão com carne

Aquele pedaço de carne assada pode virar um recheio incrível para sanduíches, que são uma opção prática para o jantar.

Desfie a carne e refogue com cebola, alho e molho de tomate. Sirva dentro de um pão macio e adicione queijo para um lanche irresistível.

6. Arroz de forno

Por fim, ninguém resiste a um delicioso arroz de forno, não é mesmo? E que tal fazê-lo com as sobras do dia anterior?

Basta pegar o arroz, misturá-lo com os demais ingredientes do outro dia, e então, colocar queijo e levá-lo ao forno até gratinar.

