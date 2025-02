Professor Alcides cancela emenda para a saúde de Aparecida após derrota nas urnas

Proposta passou pelo programa Brasil Sorridente, que faz parte do InvestSUS

Samuel Leão - 21 de fevereiro de 2025

Deputado Professor Alcides. (Foto: Pablo Valadares/Câmara dos Deputados)

Rápidas teve acesso a documentos que comprovam uma maldade gigantesca com Aparecida de Goiânia.

Em dezembro, logo após o resultado do segundo turno das eleições para prefeito do município, o deputado professor Alcides (ex-PL), cancelou emenda de R$ 1,07 milhão para saúde do município.

A verba estava prevista para ser utilizada na aquisição de equipamentos para unidades básicas de bairros, com atendimento gratuitamente à população.

Entre eles estavam computadores, ar condicionado, armários, utensílios e cadeiras de saúde bucal. Tudo já havia sido aprovado em maio de 2024, às vésperas do pleito.

Os recursos tinham o carimbo do programa Brasil Sorridente, que faz parte do InvestSUS.

Entretanto, com o cancelamento, devem ficar sem os recursos as unidades de saúde dos bairros Campos Elisios, Buriti Sereno, Alto Paraíso, Cardoso, Ilda, Caraíbas, Cruzeiro do Sul, Vila Delfiori, Expansul, Garavelo Park, Independência Mansões, Madre Germana I, Mansões Paraíso, Parque Trindade, Pontal Sul I e II.

Além deles, também perdem os bens as localidades de Porto das Pedras, Anhambi, Candido de Queiroz, Retiro do Bosque, Rosa dos Ventos, Santa Luzia, Santo André, e os Jardins Boa Esperança, Florença, Olímpico, Riviera e Veiga.