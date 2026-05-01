Médico viraliza ao acalmar criança com modão antes de cirurgia em Goiás

Alcance do vídeo foi tão grande que chegou até o próprio cantor da música, que entrou em contato com a família querendo conhecer o fã

Daniella Bruno - 01 de maio de 2026

Médico utiliza música para acalmar paciente antes de procedimento em hospital de Ceres. (Imagem: reprodução/ Captura de tela/ Instagram/ hospitalintervidauti)

Um gesto simples, mas cheio de empatia, protagonizado por um médico em Ceres, no interior de Goiás, emocionou a internet.

Antes de uma cirurgia, o profissional usou a música para tranquilizar um paciente que demonstrava nervosismo.

O médico Dr. Jader Machado de Alencar, formado em urologia e cirurgia geral pela Universidade Federal de Goiás, perguntou ao menino qual era sua música favorita.

O pequeno revelou ser fã do cantor Guilherme Silva e, sem pensar duas vezes, o médico colocou a música para tocar e, juntos, começaram a cantar.

A cena, digna de uma verdadeira dupla sertaneja, ajudou a deixar o ambiente mais leve e menos tenso antes da cirurgia.

Com o paciente mais tranquilo, o procedimento foi realizado no Hospital Dr. Domingos Mendes – Intervida UTI, e ocorreu com sucesso, tanto durante quanto no pós-operatório. O menino já recebeu alta e se recupera bem.

Ao Jornal Populacional, o médico contou que esse tipo de abordagem é comum em sua rotina, principalmente em casos envolvendo crianças.

Para ele, além da técnica, a empatia e a humanidade são essenciais no cuidado com os pacientes.

O momento foi registrado pela assistente do médico, que compartilhou o vídeo nas redes sociais. Em pouco tempo, a gravação ganhou grande repercussão.

O alcance foi tão grande que chegou até o próprio Guilherme Silva, que entrou em contato com a família e demonstrou interesse em conhecer o garoto pessoalmente, com a intenção de visitá-lo em casa.

Ver essa foto no Instagram Um post compartilhado por Dr. Jáder Macedo | Urologista e Cirurgião Geral (@drjadermacedo.urologista)

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