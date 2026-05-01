Conheça a condição rara que transforma a cor dos olhos em azul-elétrico e chama atenção em comunidades isoladas

Fenômeno genético raro altera a pigmentação da íris e intriga cientistas em populações com pouca miscigenação

Gabriel Yuri Souto - 01 de maio de 2026

(Foto: Reprodução)

À primeira vista, olhos azuis intensos podem parecer apenas uma característica estética rara. No entanto, em algumas comunidades isoladas, essa coloração incomum vai muito além da aparência e levanta questionamentos importantes sobre genética, hereditariedade e evolução humana.

Embora a maioria das pessoas esteja acostumada a tons mais comuns, como castanho, verde ou azul claro, há registros de uma tonalidade considerada extremamente rara: o chamado “azul-elétrico”.

Esse fenômeno chama atenção de pesquisadores porque aparece ligado a uma condição genética específica que ainda está em investigação.

O que explica a cor azul-elétrico nos olhos?

A cor dos olhos depende principalmente da quantidade e da distribuição de melanina na íris. Em geral, quanto maior a concentração desse pigmento, mais escura será a coloração.

Por outro lado, olhos claros surgem quando há menor presença de melanina. Ainda assim, o azul-elétrico observado nesses casos foge do padrão comum. Isso acontece porque uma mutação genética pode interferir diretamente nesse processo, gerando uma tonalidade muito mais vibrante e rara.

Além disso, essa alteração não se limita à estética. Ela também pode indicar mudanças específicas no funcionamento biológico, o que aumenta o interesse da ciência.

Por que essa característica aparece em comunidades isoladas?

Outro ponto que chama atenção é a concentração dessa condição em determinados grupos. Em muitos casos, ela surge em comunidades com pouco contato externo.

Esse isolamento geográfico e cultural favorece a preservação de características genéticas ao longo das gerações. Como há menor mistura com outras populações, certos traços acabam se tornando mais frequentes dentro daquele grupo.

Assim, a hereditariedade desempenha um papel central na manutenção dessa característica.

A condição pode afetar a saúde?

Apesar do impacto visual marcante, os cientistas ainda investigam se essa síndrome traz outros efeitos além da alteração na cor dos olhos.

Até o momento, não existe consenso. No entanto, pesquisas seguem em andamento para analisar possíveis relações com sensibilidade à luz, visão ou outras funções biológicas.

Enquanto isso, especialistas mantêm cautela e evitam conclusões definitivas.

Tribo na Indonésia chama atenção com olhos azuis brilhantes

Um dos exemplos mais conhecidos desse fenômeno ocorre na Indonésia. O país, que possui mais de 267 milhões de habitantes e uma população majoritariamente com cabelos e olhos escuros, abriga uma exceção curiosa.

Na ilha de Buton, localizada na região de Sulawesi (Celebes), vive uma comunidade indígena que apresenta olhos de um azul intenso e incomum.

Segundo especialistas, essa característica está relacionada à Síndrome de Waardenburg, uma condição genética hereditária rara que afeta cerca de 1 em cada 42 mil pessoas no mundo.

Essa síndrome pode alterar a pigmentação dos olhos, da pele e até do cabelo, além de, em alguns casos, estar associada a outras características físicas.

Por fim, o caso do povo Buton reforça como a genética pode se manifestar de formas surpreendentes e como determinadas condições se tornam mais visíveis em populações isoladas.

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