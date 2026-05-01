Adeus, frango seco: o truque simples que deixa o peito suculento por dentro e dourado por fora em poucos minutos

Técnica simples com cortes e marinada transforma o peito de frango do dia a dia em uma carne macia, saborosa e irresistível

Gabriel Yuri Souto - 01 de maio de 2026

(Foto: Captura de tela/YouTube)

Quem já tentou preparar peito de frango sabe como é fácil errar o ponto. Muitas vezes, ele até fica bonito por fora, mas por dentro acaba seco e sem graça.

Só que o problema, na maioria das vezes, não está no tempero, e sim na forma como a carne é preparada antes de ir para o fogo.

E é justamente esse detalhe que pode mudar completamente o resultado final.

O truque começa antes de ir para a frigideira

Diferente do que muita gente imagina, o segredo para um peito de frango suculento começa no corte.

Segundo a receita compartilhada pela criadora Simone Duarte, no YouTube, fazer pequenos cortes na diagonal ajuda o tempero a penetrar melhor e ainda facilita o cozimento uniforme

Além disso, essa técnica permite que a carne absorva mais sabor e não fique seca por dentro.

A marinada faz toda a diferença

Depois do corte, entra outro ponto essencial: a marinada.

Na receita, o frango recebe uma combinação de alho, pimenta, páprica, limão, molho shoyu, mel e gengibre — ingredientes que ajudam a equilibrar sabor e suculência

Esse processo deve durar pelo menos 20 minutos, já que o frango absorve o tempero rapidamente.

Como resultado, a carne ganha mais sabor e fica muito mais macia.

O passo que garante o dourado perfeito

Depois de marinar, o preparo continua na frigideira.

A dica é começar com a panela bem quente e colocar o frango com a parte lisa virada para baixo. Isso ajuda a criar aquela crosta dourada por fora.

Em seguida, o segredo está em abaixar o fogo e adicionar o líquido da marinada, permitindo que o frango cozinhe por dentro sem perder suculência

Esse equilíbrio entre selar e cozinhar evita que a carne resseque.

Finalização simples, mas cheia de sabor

Para finalizar, a receita ainda aproveita o fundo da panela para saltear legumes como cebola, tomate e pimentão.

Esse detalhe adiciona ainda mais sabor ao prato e transforma um simples peito de frango em uma refeição completa e equilibrada.

Por que essa técnica funciona

O segredo está na combinação de três fatores:

Cortes que ajudam o tempero a penetrar

Marinada que mantém a umidade

Cozimento controlado que evita ressecamento

Juntos, esses passos garantem exatamente o resultado que muita gente procura: frango dourado por fora e suculento por dentro.

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