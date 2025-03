PC cumpre mandados contra grupo que montou ‘banco falso’ em edifício luxuoso de Goiânia

Dentre as medidas judiciais, também foram bloqueados R$ 3,3 milhões advindos dos crimes

Thiago Alonso - 07 de março de 2025

Polícia Civil (PC) deflagrou mandados contra suspeitos. (Foto: Divulgação/PC)

A Polícia Civil (PC) cumpriu, na manhã desta sexta-feira (07), cerca de 83 medidas judiciais contra um grupo suspeito de montar uma falsa instituição bancária em um edifício luxuoso de Goiânia.

A Operação La Casa de Papel — como é chamada —, deflagrou os mandados nas cidades de Goiânia, Aparecida de Goiânia, e Sobradinho (DF).

Dentre as apreensões estavam joias e relógios de grife, além do bloqueio de R$ 3,3 milhões dos investigados, dinheiro advindo dos crimes.

Segundo as investigações, o ‘banco’ era utilizado pelo grupo para obter vantagens indevidas, onde clientes davam os próprios imóveis como garantia de empréstimos para terceiros.

Além disso, o esquema também fazia com que as vítimas pagassem altas taxas para liberação destes valores obtidos nos empréstimos, no entanto, elas nunca eram pagas.

