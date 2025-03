O segredo para evitar que seu celular esquente demais durante o uso

Pequenas mudanças nos hábitos de uso vão reduzir esse problema e garantir um desempenho mais eficiente e seguro

Magno Oliver - 09 de março de 2025

(Foto: Reprodução/Agência Brasil)

Não importa qual seja o modelo de celular que você está usando, o superaquecimento dos aparelhos ainda é um problema que causa muita dor de cabeça em vários usuários até hoje.

O calor excessivo que afeta a bateria dos celulares atrapalha no desempenho performance do utilitário, até chegar o momento em que isso começa a danificar os componentes internos.

Mas para o seu alívio, existem algumas medidas simples que podemos aplicar em nossos celulares para evitar o problema de superaquecimento e manter o aparelho funcionando corretamente.

O segredo para evitar que seu celular esquente demais durante o uso

A situação é a seguinte: você está usando o seu celular e, de repente, a bateria começa a aquecer insuportavelmente e por longas horas de uso. Atire a primeira capinha aquecida quem nunca passou por isso, não é mesmo?

De acordo com especialistas em tecnologia, o superaquecimento de um celular ocorre por diversos motivos, como horas de uso prolongadas, aplicativos pesados e até exposição ao sol. Se for um modelo mais antigo, a obsolescência do funcionamento começa a entrar em ação e isso vai exigir mais do processamento e bateria.

Uma das principais causas do aquecimento do celular é o uso excessivo de aplicativos que exigem bastante processamento da placa. Jogos pesados e vídeos em alta resolução consomem muita energia e fazem a temperatura subir rapidamente.

Os técnicos reforçam que, para evitar isso, você deve acessar as configurações e desabilitar para fechar todos os aplicativos que ficam em segundo plano e evitar o brilho máximo da tela.

A forma de carregar o celular também influencia na temperatura do aparelho. Usar carregadores não originais pode aumentar o risco de superaquecimento.

Além disso, carregar o smartphone sobre superfícies como colchões ou sofás impede a ventilação adequada. O ideal é carregar o celular em locais arejados e longe de fontes de calor. Outra prática recomendada é evitar o uso do aparelho enquanto ele carrega, pois isso acaba gerando calor extra.

O que dizem os manuais de fábrica

As fabricantes dos aparelhos mais vendidos atualmente pedem para que os usuários ativem o modo de economia de energia. Além disso, também atualizem constantemente o sistema operacional e os aplicativos de fábrica.

Caso ainda assim o seu celular continue esquentando, a recomendação do manual do usuário é reiniciar o aparelho. Isso serve para obter um melhor funcionamento e desempenho do utilitário.

Em casos mais graves, o aparelho deve ser levado a uma assistência técnica autorizada para avaliação imediata.

Assim, siga o Portal 6 no Instagram: @portal6noticias e fique por dentro de várias notícias e curiosidades, tudo online e em tempo real para você!