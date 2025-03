Não é o guarda-chuva nem a capa – veja o acessório mais prático para dias chuvosos

Quando o tempo fechar e você não quiser ocupar as mãos com itens de proteção, ele será a opção

Magno Oliver - 10 de março de 2025

Chuva deve atingir diversos municípios. (Foto: Paulo Pinto/Agência Brasil)

Basta só cair aquela chuva que todo mundo já recorre ao clássico guarda-chuva ou à capa de chuva para se proteger e manter o corpo seco.

Ambas são boas ferramentas para proteção, porém, existe um acessório prático que ajuda a facilitar a rotina nesses dias molhados e frios.

Assim, uma boa opção para te ajudar nos dias de chuva intensa é o chapéu impermeável. É um item leve, fácil de carregar e eficiente para manter o corpo sequinho e longe dos pingos.

O chapéu impermeável é um item especialmente útil em situações em que o uso das mãos é necessário para carregar pertences, como bolsas e mochilas.

Com a evolução da tecnologia, as fábricas lançaram chapéus de chuva modernos, feitos com materiais como o PVC ou o nylon impermeável. Eles são bem leves e se ajustam facilmente ao formato da sua cabeça.

Existem modelos que até vêm com design ajustável na parte de cima para proteger o rosto, além de abas para te manter longe dos pingos de chuva.

Ele é uma espécie de sombreiro mexicano com capa de chuva integrada que vai até os pés para te ajudar a se proteger. O item une chapéu de proteção com uma capa extensa que afasta o corpo da água do céu.

O chapéu impermeável tem a vantagem de ser um utilitário compacto e fácil de guardar na bolsa ou mochila, pois é dobrável e não amassa. Além disso, ainda possui bom material repelente de umidade e raios solares.

Quando o tempo fechar e a chuva ameaçar cair, essa é a opção ideal para quem deseja evitar água sem abrir mão do conforto.

