Onde assistir Flamengo x Fluminense pelo Campeonato Carioca neste domingo (16)

Bola vai rolar a partir das 16h no Estádio do Maracanã

Augusto Araújo - 14 de março de 2025

Flamengo e Fluminense se enfrentam neste domingo (16). (Foto: Divulgação CRF / Divulgação FFC)

Neste domingo (16), Flamengo e Fluminense vão definir quem será o grande campeão do Campeonato Carioca de 2025.

A bola vai rolar a partir das 16h no Estádio do Maracanã, localizado no Rio de Janeiro (RJ).

O jogo de ida entre os rivais também foi realizado no mesmo cenário, nesta quarta-feira (12). Contudo, na ocasião era o Tricolor o mandante do duelo.

Apesar disso, foi o Rubro-Negro quem abriu o placar. Aos seis minutos, o lateral Wesley acertou um chute que balançou as redes do goleiro Fábio. 1 a 0 para o Flamengo.

Na sequência, o Mengão só conseguiu balançar as redes aos 33 da segunda etapa. Juninho fez o segundo gol da partida.

Contudo, apesar da superioridade flamenguista, o Fluminense conseguiu marcar aos 44 minutos, graças ao atacante Keno.

Assim, o Fluzão precisa reverter o placar para conseguir levar o jogo para as penalidades. Caso vença por mais de dois gols de diferença, será o campeão. Para o Flamengo, basta um empate simples para levar o troféu para casa.

A Band fará a transmissão do jogo pela TV aberta, assim como o Sportv pelos canais a cabo e o Premiere pelo sistema de pay-per-view.

Pela internet, o canal de YouTube GOAT também exibirá a partida, assim como a plataforma de streaming Globoplay.

