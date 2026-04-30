Prefeitura de Anápolis abre cadastro para castração gratuita de cães e gatos

Cadastro deve ser feito presencialmente na Gerência de Bem-Estar Animal

Pedro Ribeiro - 30 de abril de 2026

(Foto: Divulgação/Prefeitura de Anápolis)

A Prefeitura de Anápolis iniciou o cadastro de tutores interessados no programa municipal de castração e chipagem de cães e gatos.

O serviço será realizado por clínicas veterinárias credenciadas pelo município e seguirá critérios técnicos para definição da ordem de atendimento.

O cadastro deve ser feito presencialmente na Gerência de Bem-Estar Animal, localizada no Parque Ipiranga, ao lado do Orquidário, de segunda a sexta-feira, das 8h às 12h e das 13h às 17h.

Para participar, é necessário apresentar documento pessoal e comprovante de endereço.

Segundo a Prefeitura, a prioridade será para animais em situação de rua ou abandono, seguidos por pets de tutores inscritos no CadÚnico e, posteriormente, por animais sob responsabilidade de cuidadores voluntários cadastrados.

Caso a procura ultrapasse a capacidade mensal de atendimentos, metade das vagas será destinada a animais em situação de rua, 40% para beneficiários do CadÚnico e 10% para cuidadores voluntários.

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