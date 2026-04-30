Estudo da UEG detecta superbactérias em rios e estações de esgoto em Anápolis e Goiânia

Pesquisa identificou microrganismos resistentes a antibióticos em pontos de monitoramento ambiental

Pedro Pedro Ribeiro -
Estudo da UEG detecta superbactérias em rios e estações de esgoto em Anápolis e Goiânia
(Foto: Divulgação/Saneago)

Uma pesquisa da Universidade Estadual de Goiás (UEG), identificou a presença de superbactérias em rios e estações de tratamento de esgoto de Anápolis e Goiânia, acendendo um alerta ambiental e de saúde pública no estado.

O estudo, liderada pelo pesquisador Igor Romeiro, detectou microrganismos multirresistentes a antibióticos, entre eles o Staphylococcus aureus, bactéria capaz de resistir a diferentes classes de medicamentos utilizados em tratamentos convencionais.

As análises foram realizadas em estações de tratamento de esgoto e em corpos hídricos como o Rio Extrema, em Anápolis, e o Meia Ponte, em Goiânia.

Leia também

Segundo o pesquisador, embora não tenha sido identificada contaminação na água destinada ao consumo humano, existe preocupação com outras formas de exposição aos microrganismos.

Entre os principais riscos apontados estão o contato de animais com a água contaminada, o uso recreativo dos rios e até a dispersão aérea das bactérias em áreas próximas às estações de tratamento.

A pesquisa, premiada nacionalmente como a melhor tese do país em Ciências Ambientais em 2025, também identificou a presença de poluentes emergentes nos corpos hídricos analisados.

Uma parceria entre a UEG e a Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável de Goiás (Semad) deve ampliar o monitoramento dos rios e incentivar políticas públicas voltadas ao combate à proliferação dessas bactérias.

Siga o Portal 6 no Instagram: @portal6noticias e fique por dentro das últimas notícias de Goiás!

Pedro

Pedro Ribeiro

Jornalista formado pela Universidade Federal de Goiás. Colabora com o Portal 6 desde 2022, atuando principalmente nas editorias de Comportamento, Utilidade Pública e temas que dialogam diretamente com o cotidiano da população.

Você tem WhatsApp ou Telegram? É só entrar em um dos grupos do Portal 6 para receber, em primeira mão, nossas principais notícias e reportagens. Basta clicar aqui e escolher.

Publicidade

+ Notícias

Nós usamos cookies e outras tecnologias semelhantes para melhorar a sua experiência em nossos serviços, personalizar publicidade e recomendar conteúdo de seu interesse. Para mais informações, incluindo como configurar as permissões dos cookies, consulte a nossa nova Política de Privacidade.