Previsão do tempo para Goiânia, Aparecida de Goiânia e Anápolis neste final de semana

Chuva pode dar as caras para trazer um alívio do calorão

Davi Galvão - 14 de março de 2025

Vista aérea de prédios em Goiânia. (Foto: Canva)

Neste final de semana, a previsão do tempo aponta para a possibilidade de chuva em diversas cidades, mas os goianos ainda devem se preparar para lidarem com temperaturas elevadas.

O Climatempo apontou que, para Goiânia e Aparecida o sábado (15) deve ser marcado por sol com muitas nuvens e pancadas de chuva a tarde, especialmente por volta das 16h, com as temperaturas variando entre 20 °C e 30 °C.

Já em Anápolis, o dia também deverá enfrentar certa nebulosidade, com uma chuva prevista em torno das 16h, sendo que as temperaturas devem ficar entre 19 °C e 30 °C.

No domingo (16), não há previsão de chuvas para nenhuma das três cidades, sendo que, na capital, os goianienses também devem esperar por mais um dia mais ensolarado e com algumas nuvens, com as médias variando entre 20 °C e 30 °C.

Em Aparecida, o tempo segue basicamente o mesmo de Goiânia, porém com a temperatura máxima prevista para ser ligeiramente mais elevada, com 31 °C e a mínima seguindo em 20 °C.

Para Anápolis, as temperaturas ficam entre 19 °C e 29 °C, com o céu parcialmente nublado.