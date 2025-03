Conheça a carne para fritar melhor que o coxão mole e o patinho (com cebola fica perfeita)

Esse corte saboroso e econômico é a solução para não errar mais no bife frito do dia a dia

Isabella Valverde - 16 de março de 2025

(Foto: Captura de Tela/YouTube/TV Churrasco)

Quem gosta de cozinhar sabe: acertar o ponto do bife frito é uma tarefa que pode virar dor de cabeça. A escolha da carne errada pode deixar sua refeição seca, dura ou sem graça.

Por isso, muita gente costuma investir no tradicional coxão mole ou patinho, acreditando que sejam as melhores opções.

Mas existe uma alternativa ainda melhor, mais saborosa e muitas vezes mais econômica: a fraldinha.

Com textura macia e fibras mais delicadas, a fraldinha é um corte que muita gente não considera logo de cara, mas quem já experimentou sabe que ela surpreende na frigideira.

Diferentemente do patinho, que pode acabar seco e exigir cuidado redobrado, ou mesmo do coxão mole, que costuma ser mais caro e não garante sempre maciez perfeita, a fraldinha oferece a combinação ideal entre sabor, suculência e facilidade no preparo.

E sabe o melhor? Esse corte geralmente é mais barato nos açougues e supermercados, sendo uma excelente escolha para quem precisa economizar sem abrir mão de qualidade na cozinha.

Como preparar?

Para acertar em cheio no sabor, a dica é simples: corte a fraldinha em bifes médios, nem finos demais nem muito grossos, para garantir a suculência.

Tempere com sal e pimenta-do-reino a gosto—se puder deixar descansando uns minutinhos antes, ainda melhor.

Na frigideira, aqueça um fio generoso de azeite ou um pouco de manteiga, coloque os bifes e frite-os rapidamente em fogo alto, de dois a três minutos cada lado.

Esse tempo garante que a carne fique douradinha por fora e bem macia por dentro.

Depois de retirar os bifes, aproveite a mesma frigideira, ainda quente, e refogue rodelas generosas de cebola, até que fiquem douradas e macias.

Se quiser um toque especial, acrescente também algumas gotas de molho shoyu ou uma colherzinha de vinagre balsâmico enquanto as cebolas caramelizam.

Por fim, é só cobrir os bifes com essa cebola refogada e servir imediatamente, acompanhado do tradicional arroz branco, feijão fresquinho ou até uma salada bem temperada.

O resultado é uma refeição deliciosa, econômica e perfeita para o almoço ou jantar em família.

