Homem discute em bar, volta com máscara do Jason e acaba morto na briga

Polícia realizou buscas pelo outro envolvido, mas até o momento, ele não foi encontrado

Da Redação - 16 de março de 2025

Mauro foi encontrado com a faca na mão e uma máscara caída ao lado do corpo. (Foto: reprodução)

Um homem, de 46 anos, foi encontrado morto, completamente ensanguentado na noite deste sábado (16) em frente a um bar, em Senador Canedo.

A Polícia Militar (PM) foi acionada e, ao chegar ao local, encontrou a vítima, identificada como Mauro Sérgio Lima, caída de bruços, com sangramento intenso, segurando uma faca na mão direita e com uma máscara do personagem Jason, da franquia Sexta-feira 13, próxima ao corpo.

Uma equipe do Samu esteve no local e confirmou o óbito. A área foi isolada para a realização da perícia e o Instituto Médico Legal (IML) foi acionado para a remoção do corpo.

Testemunhas relataram que Mauro estaria no bar, realizando o consumo de bebidas alcoólicas quando, em determinado momento, saiu do recinto e retornou, já com uma máscara e armado com a faca.

O homem teria então partido para cima de outro cliente que estava no estabelecimento e com quem teria se desentendido anteriormente, mas nenhum dos presentes soube informar ao certo como o embate se desenrolou.

A polícia realizou buscas pelo outro envolvido, que teria fugido em um veículo Corsa Sedan prata. O caso segue sendo investigado pelas autoridades.