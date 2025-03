O que os mapas antigos revelam sobre as grandes explorações – veja o detalhe

Esses documentos são testemunhos de um tempo em que a coragem e a curiosidade guiavam os exploradores pelo desconhecido

Pedro Ribeiro - 17 de março de 2025

(Foto: Ilustração/Pexels/Ylanite Koppens)

Os mapas antigos sempre despertaram a curiosidade, ainda mais para quem gosta de história.

No entanto, você já parou para pensar no que eles realmente revelam do passado?

Quando você para pra analisar esses documentos, é possível reconhecer curiosidades reveladoras sobre os rumos de grandes expedições históricas.

Os mapas são mais antigos do que muita gente imagina. As primeiras representações de territórios surgiram há milhares de anos.

Estima-se que os primeiros mapas antigos tenham sido criados por volta de 6 mil anos atrás, na Mesopotâmia.

Eles eram feitos em tábuas de argila e marcavam rios, vilarejos e montanhas.

Claro, eram simples, mas já mostravam a necessidade dos seres humanos de entender e organizar o espaço ao seu redor.

Com o passar dos séculos, os mapas antigos evoluíram. Os gregos foram responsáveis por grandes avanços.

Um exemplo é o famoso astrônomo e geógrafo Ptolomeu. Ele viveu no século II e criou mapas que influenciaram a cartografia por muitos séculos.

Mesmo com erros, como subestimar o tamanho da Terra, esses mapas serviram de guia para muitos navegadores.

Durante a chamada Era das Grandes Navegações, que aconteceu entre os séculos XV e XVII, os mapas antigos se tornaram ferramentas fundamentais.

Portugal e Espanha, por exemplo, usavam mapas para traçar rotas em busca de novas terras e riquezas.

Mas nem tudo era preciso! Muitos mapas daquela época mostravam terras que não existiam ou distâncias erradas entre continentes.

Ainda assim, foram esses documentos que ajudaram a revelar o “Novo Mundo”.

Um detalhe curioso é que os mapas antigos nem sempre eram feitos apenas para orientação.

Alguns serviam como verdadeiras obras de arte e instrumentos de poder.

Muitas nações escondiam informações valiosas de suas rotas para manter a vantagem sobre outros países.

Isso fazia com que certos mapas fossem guardados como segredos de estado!

Curiosidades

Você sabia que alguns mapas antigos mostram animais e criaturas fantásticas nos mares?

Isso porque, na falta de informações exatas, os cartógrafos incluíam lendas e mitos populares.

Baleias gigantes, monstros marinhos e ilhas misteriosas eram comuns nos mapas medievais.

Outro fato interessante é o Mapa de Piri Reis, elaborado em 1513 por um almirante turco.

Ele mostra partes da América do Sul e até da Antártida com uma precisão impressionante para a época.

Muitos estudiosos até hoje se perguntam como ele conseguiu essas informações.

