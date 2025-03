Valor de contas chega a R$ 75 mil e Saneago é condenada por cobrar consumo estimado em Anápolis

Empresa tentou reaver a situação por quase dez anos, sendo sete somente na Justiça

Thiago Alonso - 18 de março de 2025

Unidade da Saneago. (Foto: Reprodução/Saneago)

Após quase dez anos tentando reaver uma cobrança da fatura de água e esgoto indevida, uma empresa de Anápolis conseguiu reverter a situação junto ao Tribunal de Justiça do Estado de Goiás (TJGO).

Segundo a empresa, uma tarifa de água emitida pela Companhia Saneamento de Goiás (Saneago) havia sido enviada ao local, que mal havia iniciado as obras.

O valor, no entanto, assustou os responsáveis, com medições estimadas e não do consumidas, gerando custos altíssimos muito além do real utilizado.

Diante de tal situação, a empresa tentou recorrer a cobrança junto à companhia, mas, por cerca de seis meses, não recebeu qualquer tipo de retorno.

Dessa forma, uma ação judicial foi iniciada contra a Saneago, relatando que a cobrança, ocorrida em setembro de 2014, saltou da média de R$ 200, para R$ 800 para todos os meses seguintes, sem nenhuma alteração aparente.

Os contatos continuaram em vão, deixando a construtora com dúvidas sobre o ocorrido. A suspeita se firmou quando, em 2016, o hidrômetro da obra foi furtado e, mesmo assim, as cobranças continuaram, mesmo sem medidor.

O caso foi parar na Justiça em 2017, uma vez que as cobranças já haviam acumulado mais de R$ 75.738,76, sem qualquer tipo de justificativa.

Apesar disso, o processo acabou se estendendo, tendo uma decisão finalmente somente em dezembro de 2024, quando foi definido um resultado: a situação foi revertida a favor da empresa e contra a Saneago.

Na decisão, o magistrado definiu que todos os cálculos do período em questão sejam refeitos, de modo que a empresa pague somente o devido consumo.

