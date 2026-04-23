Segundo a psicologia, adultos desconfiados não são necessariamente negativos, mas moldados pela infância

Certos comportamentos que parecem frieza ou pessimismo podem, na verdade, esconder marcas emocionais mais antigas do que se imagina

Layne Brito - 23 de abril de 2026

(Imagem; Ilustração/IA)

Conviver com alguém desconfiado nem sempre é simples. Em muitos casos, esse tipo de postura costuma ser interpretado como frieza, negatividade ou dificuldade de se conectar com o outro.

Mas por trás de atitudes mais rígidas, cautelosas ou defensivas, pode existir uma história silenciosa, construída muito antes da vida adulta e marcada por experiências emocionais que deixaram consequências profundas.

A forma como uma pessoa reage aos vínculos, às promessas e às intenções alheias não nasce do nada.

Muitas vezes, a desconfiança surge como uma espécie de mecanismo de proteção, desenvolvido ao longo do tempo por quem cresceu em ambientes instáveis, pouco acolhedores ou emocionalmente inseguros.

Nesses casos, duvidar do outro deixa de ser apenas um traço de personalidade e passa a funcionar como estratégia de defesa.

Na vida adulta, isso pode aparecer de várias maneiras. Há quem tenha dificuldade para acreditar nas pessoas, quem precise manter tudo sob controle para se sentir seguro e até quem se afaste emocionalmente por medo de se decepcionar.

Embora esse comportamento seja frequentemente confundido com pessimismo, ele pode estar muito mais ligado à tentativa de evitar novas frustrações do que a uma visão negativa do mundo.

Esse tipo de padrão costuma afetar relações amorosas, amizades, ambiente de trabalho e até a forma como a pessoa lida com elogios, apoio e demonstrações de afeto.

Em vez de receber essas interações com tranquilidade, o adulto desconfiado tende a analisar excessivamente gestos e palavras, como se estivesse sempre tentando prever algum risco antes que ele apareça.

Isso não significa que a desconfiança seja definitiva ou impossível de mudar. Ao reconhecer de onde esse comportamento pode ter surgido, muitas pessoas conseguem desenvolver relações mais saudáveis, rever padrões antigos e construir formas mais equilibradas de se proteger sem se fechar completamente para o mundo.

Entender a origem da defesa, nesse caso, pode ser o primeiro passo para transformar a maneira de se relacionar.

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