Rede de supermercado que vai substituir o Carrefour já tem data para abrir unidade

Grupo gaúcho aposta em nova unidade premium no Shopping Center Norte e amplia estratégia de crescimento na capital paulista

Gabriel Dias - 23 de abril de 2026

(Foto: Reprodução)

O Grupo Zaffari se prepara para dar um passo importante na expansão fora do Rio Grande do Sul.

A rede confirmou que abrirá um novo hipermercado em São Paulo, ocupando o espaço que, até recentemente, era de uma unidade do Carrefour, no Shopping Center Norte, na Zona Norte da capital.

A movimentação acontece após o encerramento das atividades do grupo francês no local, ocorrido em 2024.

A antiga unidade, uma das mais tradicionais da rede no país, empregava cerca de 300 pessoas e teve o fechamento atribuído, entre outros fatores, ao alto custo de locação.

Com a chegada do Zaffari, o endereço passa por uma reformulação completa. A expectativa é que a nova loja siga um padrão mais sofisticado, alinhado à proposta premium que a marca vem adotando em suas recentes expansões fora do território gaúcho. A inauguração está prevista ainda para 2026.

A abertura marcará o terceiro hipermercado do grupo em São Paulo, reforçando a estratégia de consolidação em um dos mercados mais competitivos do Brasil.

Fontes do setor apontam que a busca por um reposicionamento mais qualificado do espaço também influenciou a decisão do shopping de encerrar a parceria com o Carrefour.

Além da nova unidade no Center Norte, o Zaffari já articula outras iniciativas para ampliar a presença no estado. Entre elas, está a chegada da bandeira de atacarejo Cestto, com inauguração prevista em Taboão da Serra ainda neste ano.

Paralelamente, no Rio Grande do Sul, o grupo também segue expandindo: uma nova loja será aberta em Porto Alegre, ocupando o espaço de uma antiga unidade do Nacional, com previsão para 2027.

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