Segundo psicólogos, atitude comum dos pais no dia a dia pode afetar o desenvolvimento emocional dos adolescentes

A ausência de experiências autônomas gera reflexos profundos na saúde mental das gerações

Magno Oliver - 01 de maio de 2026

(Imagem: Ilustração/Freepik)

A busca pela segurança total no ambiente familiar tem gerado um efeito colateral silencioso na formação da identidade juvenil.

Uma pesquisa representativa nacional, conduzida pela equipe do Mott Poll da Universidade de Michigan e divulgada em junho, revela dados alarmantes sobre a autonomia concedida aos jovens de 13 a 18 anos.

Segundo o levantamento, menos da metade dos pais americanos permite que seus filhos fiquem sozinhos em um quarto de hotel durante o café da manhã.

Esse comportamento, embora motivado pelo zelo, reflete uma tendência global de redução drástica nos espaços de exploração sem supervisão adulta, o que pesquisadores associam ao aumento histórico de quadros de ansiedade e depressão nessa faixa etária.

O preço da falta de liberdade

A resposta para o atual declínio na confiança dos jovens reside na privação da independência prática: a atitude de superproteção impede que o adolescente aprenda a navegar no mundo real.

O estudo destaca que apenas 20% dos pais se sentem confortáveis em deixar os filhos circularem sozinhos por parques de diversão, e menos de um terço permite idas solitárias a cafeterias.

Sarah Clark, codiretora da Pesquisa Nacional sobre Saúde Infantil, explica que ao impedir que o jovem realize tarefas simples, como pedir uma refeição ou usar o transporte público, os pais cortam o fluxo de desenvolvimento da autossuficiência.

O psicólogo Peter Gray, em revisão publicada no Journal of Pediatrics, reforça que essa perda de liberdade coincide com a crise de saúde mental moderna, limitando a necessidade inata de socialização íntima e exploração de riscos controlados.

Mudança de paradigma

Para reverter esse cenário, especialistas sugerem que as famílias utilizem momentos de lazer e férias como “laboratórios de autonomia”.

A orientação é que os adultos deixem de ser apenas protetores contra perigos externos e passem a ser mentores de habilidades para a vida.

Estabelecer parâmetros claros, como o envio de mensagens de confirmação ao chegar a um destino, permite que o jovem pratique a tomada de decisão em ambientes seguros.

Embora dois terços dos pais acreditem que os filhos seguiriam regras sem supervisão, a prática real dessa confiança ainda é escassa.

Mudar essa perspectiva é urgente para garantir que a transição para a vida adulta não seja marcada pelo medo, mas pela capacidade plena de gerir a própria existência.

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