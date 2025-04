Alerta de chuvas intensas para goianos nesta segunda-feira (07); veja a previsão

Cimehgo apontou precipitações de 20 a 30 mm/h ou 50 mm/dia e com rajadas de vento de 60 km/h

Davi Galvão - 06 de abril de 2025

Chuva através da janela, em Anápolis. (Foto: Samuel Leão/Portal 6)

Nesta segunda-feira (07), a semana já deve começar sob alerta de chuvas intensas para os goianos, com precipitações de 20 a 30 mm/h ou 50 mm/dia e com rajadas de vento de 60 km/h.

O boletim, emitido pelo Centro de Informações Meteorológicas e Hidrológicas de Goiás (Cimehgo), indicou que as regiões Norte e Leste devem registrar os maiores volumes de chuva, com previsão de 35 mm.

Em seguida, aparece a região Oeste, com 30 mm, e a Central, com 25 mm. Já as regiões Sul e Sudoeste devem ter os menores acumulados, com 15 mm cada.

Com relação aos municípios listados, Aruanã, Cocalzinho, Santa Terezinha de Goiás e Baliza devem marcar os maiores volumes do dia, com 15 mm. Em seguida, aparece Cristalina, com 12 mm.

Com previsão de 10 mm de chuva estão Anápolis, Porangatu, Luziânia, Formosa, Ceres, Rubiataba, Flores de Goiás, Iporá, Araguapaz, Montes Claros, Doverlândia, São João da Paraúna, Firminópolis, Palminópolis e Campestre de Goiás.

Já com 08 mm, estão Goiânia, Goianésia, Palmeiras de Goiás e Caiapônia. Em seguida, aparecem com 07 mm os municípios de Jataí, Rio Verde e Iporá.

Por fim, Três Ranchos e Mineiros devem registrar 06 mm, enquanto Catalão, Itumbiara, Ouvidor, Goiandira, Ipameri, Morrinhos e Davinópolis têm previsão de 05 mm de chuva.

Se tratando de temperaturas, a região Oeste apresenta os números mais elevados, com máxima de 35 °C e mínima de 22 °C, seguida pela parte Norte, com máxima de 34 °C e mínima de 22 °C.

As regiões Central, Sul e Sudoeste devem variar entre 33 °C e 19 °C, enquanto que a Leste deve ficar entre 34 °C e 17 °C.

