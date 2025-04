Esfriou? Veja como fica a temperatura em diversas cidades em Goiás na terça (08)

Estado está sob alerta para a formação de chuvas irregulares, que poderão vir em formato de tempestades acompanhadas de rajadas de vento e raios

Davi Galvão - 07 de abril de 2025

Imagem mostra ciclistas pedalando em meio a onda de frio (Foto: Reprodução)

Apesar da sensação térmica mais fria que abriu o começo da semana em diversos municípios goianos, os termômetros pelo estado não devem registrar baixas expressivas nesta terça-feira (08).

O frio matinal, sentido em diversos municípios, foi reflexo da frente fria proveniente do Sul do Brasil, que ainda não teve forças para entrar de vez no estado. Apesar disso, parte dessa massa de ar já é capaz de gerar efeitos, especialmente em altitudes mais elevadas.

Para terça, conforme boletim emitido pelo Centro de Informações Meteorológicas e Hidrológicas de Goiás (Cimehgo), a região Leste deve apresentar os números mais baixos, com mínima de 17 °C e máxima de 34 °C . Em seguida, estão as regiões Central, Sul e Sudoeste, que devem variar entre 19 °C e 33 °C na Central, e entre 19 °C e 32 °C nas outras duas.

As regiões Norte e Oeste registram as maiores temperaturas, com mínimas de 22 °C e máximas de 34 °C.

Com relação às cidades listadas com as mínimas em maior expressão, fica o destaque para Goiânia, Anápolis, Catalão, Rio Verde, Itumbiara, Ouvidor, Goianira, Três Ranchos, Mineiros, Ipameri, Morrinhos, Formosa, Cristalina, Flores de Goiás, Palmeiras de Goiás, Caiapônia, Doverlândia, São João da Paraúna, Palminópolis, Cocalzinho e Turvelândia, todas com mínima de 19 °C.

Em seguida, aparecem Jataí e Faina, com 20 °C. Depois, Ceres, Goianésia e Firminópolis, registrando 20 °C também.

As cidades de Porangatu, Rubiataba, Aruanã e Flores de Goiás apresentam 22 °C como mínima.

Alerta de chuvas

O instituto também emitiu um alerta para a formação de chuvas irregulares, que poderão vir em formato de tempestades acompanhadas de rajadas de vento e raios em todo o território goiano.

As regiões Norte e Oeste de Goiás são as que devem registrar os maiores volumes de chuva, com previsão de 15 milímetros. A Região Leste aparece na sequência, com acumulado estimado em 10 milímetros. Já nas regiões Central, Sul e Sudoeste, o volume previsto é de 8 milímetros.

Tanto Goiânia quanto Anápolis devem registrar 5 mm.