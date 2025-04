Goiânia recebe festival de churrasco com entrada gratuita em abril

Organização disponibilizará também cardápios veganos e vegetarianos para pessoas que buscam uma opção mais alternativa

Paulino Henjengo - 07 de abril de 2025

Made in Fogo Festival BBQ (Foto: Reprodução / Instagram)

Goiânia recebe pela primeira vez o Made in Fogo Festival BBQ, um festival de churrasco com entrada gratuita, em abril. O evento acontecerá no Shopping Cerrado, entre os dias 11 e 13 de abril.

Na abertura do evento, a festa está prevista para começar às 17h e deve terminar às 22h. Já no segundo e no terceiro dias, o início será a partir das 11h, com término também previsto para 22h.

O estacionamento do centro comercial será o palco onde acontecerão todas as atrações. Entre as atratividades estão: mais de 1 tonelada de carnes nobres, cortes especiais, técnicas de preparo inovadoras e chefs especializados.

Além disso, o ambiente se estende para pessoas que buscam uma opção mais alternativa, já que a organização disponibilizará cardápios veganos e vegetarianos.

Os interessados poderão desfrutar de chopes e bebidas especiais. Haverá um espaço kids totalmente gratuito, além de um lounge pet, para que os pais de pets possam se divertir na companhia de seus animais.

Por fim, para garantir entretenimento para todos os gostos, o Made in Fogo contará com um total de sete shows ao vivo durante o período da atividade.

