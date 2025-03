Motorista embriagado causa acidente em Goiânia e compra briga com policiais em seguida; assista

Vídeos registraram momento em que suspeito ofendeu os militares, até mesmo com termos racistas

Da Redação - 15 de março de 2025

Além de embriaguez ao volante, jovem foi enquadrado por injúria. (Foto: Divulgação)

Um jovem, de 25 anos, foi preso em flagrante pela Polícia Militar (PM) nesta sexta-feira (14), suspeito de praticar uma série de crimes durante o atendimento de uma ocorrência de acidente de trânsito, em Goiânia.

O suspeito teria batido contra um carro no Setor Marista, região Sul da capital, e dormido dentro do interior do veículo. Quando acordou, os militares já estavam no local, quando teriam percebido que o jovem estava alterado, supostamente embriagado.

Foi a partir daí que toda a confusão começou. Quando um soldado foi abordá-lo, o suspeito teria começado a fazer insinuações e xingamentos, indo contra o trabalho dos policiais naquela ocorrência.

Chamando o militar de “soldadinho”, disse que não “estaria nem aí”, injuriando racialmente com ao chamar o profissional militar de “neguinho” e outras posturas. Assim, o supervisor militar foi acionado para dar apoio.

Mesmo com a chegada desse superior, o jovem teria continuado agressivo, como novas ofensas e xingamentos. “Neguinho maranhense” foi um deles.

Os militares, então, conseguiam contê-lo com uso de algemas. Ao ser submetido ao teste do etilômetro, o suspeito acusou 0,65 mg/L. Somando agressividade e alcoolemia, o jovem foi preso e encaminhado para o IML.

Lá, novamente o suspeito se exaltou e, mesmo estando algemado, começou a ir para cima dos militares com mais xingamentos e ameaças. Em uma delas, o suspeito disse que os militares não eram “nada” e que eles estariam “ferrados” com ele.

Vídeos registrados durante a abordagem comprovaram as ofensas e ameaças.”Cê tá ferrado comigo. Vai receber 10 balas na sua cabeça”.

Por conta do todo esse comportamento, a Polícia Civil (PC) autuou o jovem em flagrante por injúria racial, ameaça e por dirigir veículo automotor embriagado.

Um jovem, de 25 anos, foi preso em flagrante pela Polícia Militar (PM) nesta sexta-feira (14), suspeito de praticar uma série de crimes durante o atendimento de uma ocorrência de acidente de trânsito, em Goiânia. O suspeito teria batido contra um carro no Setor Marista, região…

