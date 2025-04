Inscrições abertas para processo seletivo do Procon Goiás com salários de quase R$ 7,5 mil

Certame será dividido em duas fases, análise curricular e uma entrevista, prevista para o dia 27 de maio

Paulino Henjengo - 08 de abril de 2025

Carteira de Trabalho e Previdência Social (Foto: Marcello Casal JrAgência Brasil)

O Procon Goiás abriu inscrições para um processo seletivo que oferece 19 vagas temporárias, com salários de quase R$ 7,5 mil.

As oportunidades são destinadas a profissionais de níveis médio e superior. Os candidatos selecionados deverão cumprir uma jornada de trabalho de 40 horas semanais, com remuneração que varia de R$ 4.226 a R$ 7.423, conforme o cargo.

As inscrições devem ser feitas exclusivamente online, até o dia 22 de abril, por meio do Portal de Seleção do Governo de Goiás. Cada concorrente poderá se inscrever para apenas um cargo.

Para participar do evento o edital prevê o pagamento de um valor que varia entre R$ 40 e R$ 60, a depender da função escolhida. O pagamento deve ser efetuado até o dia 23 de abril.

Pedidos de isenção da taxa poderão ser feitos nos dias 9 e 10 de abril, conforme os critérios estabelecidos no edital.

Etapas do processo

O processo seletivo será dividido em duas fases. A primeira consiste em análise curricular, enquanto a segunda será uma entrevista, prevista para o dia 27 de maio. Ambas as etapas têm caráter classificatório e eliminatório.

Confira todas as vagas:

Analista de Cálculo – Júnior (6);

Assessor Jurídico – Júnior (6) (sendo 1 para Pessoa com Deficiência);

Assessor Jurídico – Pleno (5);

Assessor Jurídico – Sênior (1);

Técnico em Manutenção de Equipamentos de Informática – Área III (1).

Para maiores informações, os interessados podem consultar o edital do processo.

Siga o Portal 6 no Instagram: @portal6noticias e fique por dentro de várias notícias e curiosidades, tudo online e em tempo real para você!