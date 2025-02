Plano é lançado em Goiânia para modernizar trânsito e transporte público; saiba o que será feito

Resultado deve ser apresentado até os primeiros 100 dias da gestão de Sandro Mabel (UB)

Paulo Roberto Belém - 07 de fevereiro de 2025

Imagem mostra filas de carros em Goiânia. (Foto: Secom/Governo de Goiás)

Um plano audacioso foi lançado pela Prefeitura de Goiânia nesta sexta-feira (07) visando provocar mudanças significativas pela melhoria do trafegabilidade da capital. Denominado de Plano Nova Mobilidade, a ação é baseada nos conceitos trânsito, transporte e mobilidade ativa.

O prefeito Sandro Mabel (UB) participou do detalhamento da série de ações que devem ser implementadas, dizendo ter reivindicado à equipe que conclua o trabalho até os primeiros 100 dias da gestão.

A primeira delas, seria viabilizar um estacionamento rotativo digital, com a abertura de 6 mil vagas iniciais, começando pelo Centro e Campinas, chegando a 18 mil vagas. “Goiânia terá uma muralha digital com uma central de controle de radares e câmeras com acesso para todas as forças policiais em uma rede única”, adiantou o prefeito.

Partindo para a busca da redução dos congestionamentos, conflitos no trânsito e tempo de deslocamento da população, a estratégia pretende tornar o transporte coletivo atrativo, com uma série de intenções.

São elas: acessibilidade das calçadas, pontualidade, regularidade, eficiência dos serviços; promoção de melhoria e ampliação da malha de ciclovias, ciclofaixas e incentivo à mobilidade ativa, com bicicletas públicas compartilhadas integradas ao transporte público coletivo.

O projeto Nova Mobilidade prevê ainda a restrição de estacionamento em áreas críticas, regulação de carga e descarga, ajustes geométricos em cruzamentos, melhoria na sinalização horizontal e vertical, criação de uma Central Integrada de Trânsito e Transporte (CITT) para coordenar operações de tráfego e transporte.

A estratégia também visa o trabalho de fontes de dados (data lake) para armazenar informações, sistemas de AVL (Automatic Vehicle Location), bilhetagem eletrônica, câmeras de monitoramento (ônibus, terminais e estações), semáforos e dados de telemetria.

Desobstrução das vias

Aliado às ações a serem planejadas, a Prefeitura programa a desobstrução das vias arteriais tem como foco inicial 10 vias da cidade sendo elas: as Avenidas Jamel Cecílio, 136, 24 de Outubro, Independência, Castelo Branco, 5ª Avenida, São Francisco, 85, e T-10 – além dos Corredores do Sistema BRT Norte-Sul e Leste-Oeste.

A intenção é promover o aumento na velocidade média do transporte coletivo. Na solenidade, foi assinada a ordem de serviço para a implantação do programa, inicialmente nas Avenidas Jamel Cecílio e 136, Castelo Branco e Mutirão.

Segundo a Secretaria Municipal de Trânsito (SET), o tema envolve engenharia de tráfego, operação e fiscalização do trânsito veicular com revisão de tempos semafóricos, sinalização de conversão livre à direita, restrição de estacionamentos e operações de carga.

Incluindo a implantação de faixas exclusivas para transporte público, sinalização aprimorada para reduzir pontos de conflito, restrição de alocação de equipamentos (caçambas, tachões, betoneiras etc.) nas vias, ampliação do número de faixas de tráfego, entre outras ações.