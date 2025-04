Placa na porta de casa chama atenção dos motoristas: “dona feroz”

Mensagem com tom de humor ameaçador bombou nas redes e chamou atenção dos internautas

Magno Oliver - 09 de abril de 2025

(Foto: Captura de tela / Instagram / @placashistoria)

Atire a primeira vaga de estacionamento quem nunca deixou o carro na frente de uma garagem. Fica complicado tanto para motorista, quanto para quem é dono do imóvel, não é mesmo?

E por conta de várias situações desagradáveis nesse mesmo sentido que a dona de um imóvel viralizou nas redes sociais após tomar uma atitude que nem a vizinhança e os passantes na rua esperavam.

Depois de tantos motoristas estacionarem em frente ao portão da sua garagem, ela se estressou e decidiu tomar uma atitude drástica. Resolveu fixar uma placa que ganhou a atenção da internet e dos condutores folgados.

O aviso inusitado, com tom direto e intimidador, foi registrado por um usuário e publicado no perfil do Instagram @placashistoria. O perfil é nacionalmente conhecido por reunir placas criativas encontradas pelos vários cantos e lugares do Brasil.

A mensagem escrita na placa dizia o seguinte: “Não estacione – dia e noite. Esqueça o cão, dona feroz: murcho os 4 pneus, chamo a polícia e o guincho. Entendeu ou precisa desenhar?”

Assim, o aviso chamou a atenção pela mistura de bom humor com ameaça bastante clara e intimidadora. Ao mesmo tempo, em que provoca risos, o texto deixa evidente a irritação da moradora com os motoristas desatentos que ocupam sua calçada.

Dessa forma, a situação viralizou de um jeito que os internautas se identificaram bastante com o sofrimento da proprietária. Tanto que o destaque para a frase “esqueça o cão, dona feroz” foi o que mais gerou comentários engraçados e apelidos carinhosos para a autora do recado.

Nos comentários, muitos internautas se identificaram com a situação. “Eu queria ter essa coragem”, escreveu um seguidor.

Outros disseram que estacionariam ainda mais longe depois de ler algo assim. “Depois dessa placa, nem penso em passar na calçada”, brincou outro perfil.

Confira a postagem completa:

