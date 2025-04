Leandro Vilela faz entregas e Sandro Mabel lamenta dívida herdada

Com estilos distintos, ambos os prefeitos fizeram entregas e publicaram vídeos nas redes sociais

Samuel Leão - 11 de abril de 2025

Leandro Vilela e Sandro Mabel, prefeitos de Aparecida de Goiânia e Goiânia, respectivamente. (Foto: Portal 6/Reprodução)

A Prefeitura de Aparecida de Goiânia marcou os 100 primeiros dias da gestão Leandro Vilela (MDB) com uma agenda focada em entregas, na quinta-feira (10). O pacote inclui obras, digitalização de serviços e incentivo à economia local — com foco na infraestrutura e limpeza da cidade.

Entre os destaques, está o lançamento do eixo viário LO-01, no setor Aeroporto Sul, que integra o programa de reestruturação da Bacia do Ribeirão Santo Antônio. A obra prevê pista dupla com drenagem, calçadas, sinalização e paisagismo, conectando a região à GO-040.

No período da tarde, Vilela lançou o Aparecida Digital, plataforma que reúne 227 serviços públicos em um só sistema, incluindo licenças, alvarás, certidões, denúncias ambientais e até poda de árvores. E, encerrando a programação, 15 empresas do Polo Empresarial Goiás receberam escrituras aguardadas há mais de 20 anos, abrindo caminho para novas regularizações no setor.

Já Mabel cumpriu agendas acompanhado do vice-governador, Daniel Vilela (MDB), entregando 700 escrituras para famílias goianienses durante o dia, e também apresentou um festival na noite da quarta-feira (09) com vários shows. O evento reuniu cerca de 20 mil pessoas.

Seguindo o padrão adotado desde o começo do mandato, de se vestir a caráter em várias ocasiões para produzir vídeos que o mostram trabalhando, ele produziu um novo material com diversos cortes de trabalhos já feitos, se propondo a apresentar os 100 dias em 1 minuto.

Além do foco no marketing, o chefe do Executivo relatou as melhorias alcançadas com as mudanças feitas no trânsito e também na iluminação pública. Citou a ampliação do acesso à saúde, revelando que ainda não acha a situação resolvida, mas que teria avançado. Também tratou dos mutirões de limpeza da cidade realizados.

O prefeito ainda anunciou uma novidade polêmica: a inclusão da região da 44 no plano de revitalização do Centro. Alterações por ali já causaram diversas manifestações de ambulantes. A conferir desfecho.

“Se eu tivesse R$ 4 bilhões para pagar eu poderia ser muito mais ousado”, cravou ainda, dando ênfase ao déficit nas contas públicas da capital.

Deputado goiano faz meio de campo em aprovação do custeio de tratamentos para lábio leporino pelo SUS

Foi aprovado o projeto de lei que obriga o SUS e os planos de saúde a oferecerem tratamento completo e gratuito para crianças com lábio leporino ou fenda palatina. A proposta, que tramitou na Câmara dos Deputados, agora segue para sanção presidencial.

O tratamento, que inclui cirurgia reconstrutiva e acompanhamento multidisciplinar (fonoaudiologia, psicologia e ortodontia), garantirá que mais de 5 mil crianças por ano recebam o atendimento necessário. Apresentado pelo deputado federal Danrlei de Deus Hinterholz (PSD-RS), o projeto ganhou força com o relatório apresentado pelo vice-presidente da Comissão de Saúde da Câmara, o deputado goiano Dr. Ismael Alexandrino (PSD).

Sindjor leva denúncias contra Paulo Berings ao MPT

O Sindicato dos Jornalistas de Goiás (SindJor) protocolou um pedido de investigação no Ministério Público do Trabalho (MPT) contra o jornalista Paulo Berings, da TV Alego.

O órgão deve começar a analisar as denúncias de assédio moral a partir desta sexta-feira (11).

Motoristas de app pedem previsão para a criação de pontos de apoio em Anápolis

Com a chegada dos 100 dias de mandato, a nova gestão começa a mover as peças no tabuleiro, depois de um período de auditorias, revisão das prioridades e organização da casa.

Aproveitando o ensejo, motoristas de aplicativo de Anápolis procuraram a coluna para lembrar promessas, inclusive não muito dispendiosas, feitas durante a campanha: “falou que ia fazer um ponto de apoio, com água, banheiro e espaço de descanso para nós, além de alguns pontos de embarque e desembarque, especialmente no Centro”. Assim, conscientes que ainda é cedo, alguns deles pediram ao menos uma previsão para o projeto.

Prefeitura de Anápolis nomeia novos professores

No final da noite da quinta-feira (10), a Prefeitura de Anápolis formalizou, no Diário Oficial do Município (DOM), a nomeação de 39 novos professores para a rede municipal.

Na publicação, também foram anuladas 8 nomeações anteriores.

Definida modalidades e valores da Bolsa Atleta 2025

Receberão 7 parcelas da bolsa atleta 12 praticantes das modalidades futebol, basquete, vôlei de quadra e de areia, atletismo, badminton, boxe, breaking, capoeira, ciclismo, fisiculturismo, futsal, ginástica olímpica, handebol, hipismo, jiu-jitsu, judô, karatê, kickboxing, muay thai, natação, patins, skate ou outras práticas radicais, tae kwon do, tênis de quadra e xadrez.

As categorias de atletas de base I, II e de rendimento recebem, respectivamente, R$ 250, R$ 400 e R$ 550.

Nota 10

Para o estudante de enfermagem de Goiânia que conseguiu a peripécia de flagrar um passarinho usando uma migalha de pão para pescar um peixe no Bosque dos Buritis. Cena digna da National Geographic e a com direito à narração.

Nota Zero

Para o Ministério da Saúde que atrasou a distribuição de insulina na rede pública de Anápolis ao longo do mês de março.